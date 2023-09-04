【珠璣人生@iM網欄】「Customs YES」YES！

最近重温無線電視前兩年拍攝的《把關者們》這部電視劇，當中的一些場景，如：海關學院、海關總部大樓等都勾起我很多回憶。近年來由於職務的關係，需要不時探訪海關部門，漸漸對海關的工作內容也有所了解，原來除了眾所周知的反走私、緝毒、保護知識產權、保障稅收外，海關還要維護公眾安全、利便貿易等，服務範圍相當廣泛。近年來，為了進一步擴展青少年教育工作，海關推出全新的青少年計劃：「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）。

十二至二十四歲的青少年可以申請成為「Customs YES」會員，這個計劃包括青年領袖團、義工體驗、文化導賞團等多元化活動。這一系列活動是由香港海關牽頭，並聯合不同部門和機構為青少年精心策劃的，鼓勵香港青少年全面發揮潛能，加深他們對香港海關執行法例的認知，以及培養青少年正面的價值觀和對社會的歸屬感。該活動涵蓋各個海關職務，為青少年會員提供獨特而豐富的學習機會。

今年暑假「Customs YES」舉辦了不同的青少年交流活動，擴闊了他們的眼界，磨練了他們的意志。七月舉辦的「絲綢之路文化考察團」，五十名「Customs YES」青少年會員遠赴西安和敦煌。實地了解古都的變遷與傳承、體驗了歷史文物的修護、更欣賞了敦煌壁畫的瑰麗和沙漠的壯闊，令這群青少年深刻認識到絲綢之路在對外交通、貿易與文化發展方面對於國家的重要性，以及親身體會國家文明、發展和了解中華文化的博大精深、中國歷史的源遠流長。

八月舉辦的「一百青年看祖國—軍事訓練體驗營」，共一百名「Customs YES」青少年會員在深圳參加了為期四天的軍事體驗營，他們參觀市內的抗戰遺蹟和體驗一系列專業的軍事紀律訓練，提升自理能力與建立團隊合作精神，並加深對國家軍事文化的了解。這次軍事訓練不但鍛鍊了學員的體能和意志，更令他們學會獨立和團隊合作。未來，「Customs YES」會舉辦更多交流活動，擴闊青少年視野，協助他們認識國家的最新發展和機遇。

早前，「Customs YES」聯乘「香港工商品牌保護陣綫」及一眾海關義工隊員到社企—「銀杏館」參與製作和包裝福飯，作為「香港工商品牌保護陣綫」的一員，我有幸能參與這極具意義的活動。「Customs YES」和海關義工隊員非常投入地與「銀杏館」的長者員工一起工作，我被他們對工作的積極態度和對生活的熱忱所感動，而「銀杏館」推出的「長者再就業」計劃對我亦有很大的啟發，這項計劃不但能提升長者的自我價值，更令他們成為後輩的好榜樣。

另外，「Customs YES」推行的暑期實習計劃亦大受青少年歡迎，合資格會員除了可以在海關的不同部門實習，亦可以到海關的業務伙伴企業工作，令他們透過工作認識社會，協助他們尋找發展方向和規劃未來。過往三年，我們公司也參與了這項合作計劃，聘請「Customs YES」的青年會員進行暑期實習，為他們提供機會的同時，也令公司更了解時下年輕人的想法，啟發公司未來的發展方向。

除了我自己透過「Customs YES」體驗到「助人自助」的快樂外，最近我也幫自己的小朋友申請成為「Customs YES」的會員，希望他們能通過這類難得的機會增廣見聞、鍛煉意志、有所成長。有興趣的朋友可以到以下網站登記成為Customs YES 會員。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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