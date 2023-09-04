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意大利準備上調2023年預算赤字 經濟部長：政府補貼令我感到噁心

環球政經 17:31 2023/09/04

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消息人士周一（4日）告訴《路透社》，由於成本高昂的住房裝修財政激勵措施的影響，意大利正準備將2023年的預算赤字提高到高於4月份設定的佔國內生產總值（GDP）4.5%的目標。今年年初，歐盟統計機構歐洲統計局（Eurostat）就稅收抵免在國家賬目中的分類方式做出裁決，迫使意大利上調了2020年和2022年的赤字。

在疫情期間，意大利政府的激勵措施為建築業和整體經濟做出了貢獻，但為了不影響今年的國家財政，政府已經採取了削減激勵措施的行動。然而，這些計劃的實施仍對意大利造成了衝擊，因為預計將有數十億歐元的未償信貸達到歐盟統計局的標準，被計入今年的預算赤字。消息人士補充說，對2024年預算的影響仍有待評估，政府可能會再次採取行動，防止進一步偏離目標。

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其中一項計劃，即所謂的 「超級獎金」（Superbonus），為家庭節能改造提供了豐厚的獎勵，自2020年推出以來已接近1000億歐元（約合1080億美元）。

經濟部長吉喬蓋蒂（Giancarlo Giorgetti）周日（3日）表示：「一想到超級獎勵計劃，我就感到噁心，因為它對公共賬戶產生了負面影響，吞噬了經濟政策，而且沒有為其他干預措施留出餘地。」他將超級紅利形容為一場盛宴，每個人都吃了一頓飯，而賬單卻留給了國家。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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意大利在七月份已經暗示，作為與歐盟當局談判的一部分，意大利正在研究修改這些稅收優惠政策，以修訂該國的後疫情國家復甦計劃。政府將在 9 月 27 日前通過財政部經濟與金融文件（DEF）更新一系列經濟預測。

在經濟前景日益暗淡的情況下，意大利將編制一份困難重重的 2024 年預算，喬蓋蒂重申了保持赤字和債務下降趨勢的承諾，為刺激經濟留出的餘地很小。

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責任編輯：張瑋婷

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