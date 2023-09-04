新加坡6歲或以下兒童 本月中起獲發2300元補貼

新加坡政府為應對持續下跌的生育率，今年初宣布多項相關補貼。政府本月中起會向6歲或以下兒童，發放400新加坡元（約2,315港元）的單次補貼，較去年補貼額增加一倍。

東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客 【下一頁】

財政部與社會及家庭發展部發表聯合聲明，指400坡元補貼由9月中旬起，會直接存入兒童的兒童培育戶口（Child Development Account，簡稱CDA）。

上述金額為去年發放金額的兩倍，預計約有24萬名兒童受惠。

CDA為當局去年預算案的其中一部分保障計劃措施，旨在進一步支援家庭撫養兒童的開支。

政府於CDA注入的金額，家長可用於支付兒童在合資格機構的教育和醫療費，包括托兒中心、幼兒園、特殊教育學校、醫院、診所、藥房和眼鏡店。

日本擬再撥款逾10億援水產業 開拓美國及東南亞市場 【下一頁】

當款項存入CDA後，政府部門會經短訊、電郵或信件通知家長。如家長尚未為子女開設CDA，必須在明年6月30日之前開戶，才可獲得這筆補貼。

另外，當局今年5月已經教育儲蓄戶口或中學後延續教育戶口，向7歲至20歲的新加坡籍學生發放300坡元（約1,735港元）的單次補貼。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲