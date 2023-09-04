  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡6歲或以下兒童 本月中起獲發2300元補貼

環球社會熱點 18:00 2023/09/04

分享：

分享：

新加坡政府為應對持續下跌的生育率，今年初宣布多項相關補貼。政府本月中起會向6歲或以下兒童，發放400新加坡元（約2,315港元）的單次補貼，較去年補貼額增加一倍。

東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客 【下一頁】

財政部與社會及家庭發展部發表聯合聲明，指400坡元補貼由9月中旬起，會直接存入兒童的兒童培育戶口（Child Development Account，簡稱CDA）。

上述金額為去年發放金額的兩倍，預計約有24萬名兒童受惠。

CDA為當局去年預算案的其中一部分保障計劃措施，旨在進一步支援家庭撫養兒童的開支。

政府於CDA注入的金額，家長可用於支付兒童在合資格機構的教育和醫療費，包括托兒中心、幼兒園、特殊教育學校、醫院、診所、藥房和眼鏡店。

日本擬再撥款逾10億援水產業 開拓美國及東南亞市場 【下一頁】

當款項存入CDA後，政府部門會經短訊、電郵或信件通知家長。如家長尚未為子女開設CDA，必須在明年6月30日之前開戶，才可獲得這筆補貼。

另外，當局今年5月已經教育儲蓄戶口或中學後延續教育戶口，向7歲至20歲的新加坡籍學生發放300坡元（約1,735港元）的單次補貼。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客
今日
東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客
英國或為英女王立紀念碑 賀100歲冥壽
今日
英國或為英女王立紀念碑 賀100歲冥壽
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
今日
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
今日
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
墨西哥嬰兒性別揭曉派對變悲劇 小型飛機當場墜毀（有片）
今日
墨西哥嬰兒性別揭曉派對變悲劇 小型飛機當場墜毀（有片）

你可能感興趣

東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客
今日 16:24
東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客
英國或為英女王立紀念碑 賀100歲冥壽
今日 15:51
英國或為英女王立紀念碑 賀100歲冥壽
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
今日 15:15
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
生育 補貼 新加坡

下一篇文章

【俄烏戰爭】羅馬尼亞否認境內有俄機墜毀 烏防長主動請辭（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
【俄烏戰爭】羅馬尼亞否認境內有俄機墜毀 烏防長主動請辭（持續更新）
【俄烏戰爭】羅馬尼亞否認境內有俄機墜毀 烏防長主動請辭（持續更新）
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡
美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡
英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校
英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款