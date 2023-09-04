  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】新款MPF基金分散投資港美股票 專家指有助避免過度高追

Hot Talk 16:36 2023/09/04

分享：

分享：

強積金（MPF）又有新產品登場，永明彩虹計劃旗下「永明強積金美國及香港股票基金」剛獲證監會亮綠燈，市場關注以美股頻創新高，反觀港股在碧桂園 （02007） 財困引爆內房股債雙殺等利淡因素而屢刷新低，打工仔擔心港股欲升乏力或拖累這嶄新MPF產品的投資成績。

不過，凱基的專家認為，上述「港美」混合新組合適合欲分散投資的穩健派，可避免低賣港股、高買美股的雙輸風險。

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本回應本報查詢指，今年美股升勢亮麗，但港股表現較弱，同時持有美股及港股的組合，恐怕表現不容易超越重倉美股的單一市場基金。反過來說，「港美」混合組合也較易跑贏只押注港股，回報或處於兩者之間。

港股估值已偏低 長線有機會轉勢

莫偉民又說，雖然今年港股的回報大幅跑輸美股，但港股的估值已屬偏低水平，長線有機會轉勢。況且MPF是長期投資，持有適當比重的港股可能較為理想；若成員不想操心分散配置於港美股市，此組合也是不錯的選擇。

此外，不少供款人眼見今年美股勁升，港股MPF卻包尾，遂慌忙換馬至美股冀添勝算。可是，莫偉民提醒，現時港股處於低估值，而美股也累積一定升幅，成員若斬纜港股、轉投美股未必理想，慎防低沽高買。

高盛及大摩已爭相下調港股預測，大摩把明年中的恒指預測從21500點，急劈14%至18500點，最熊更睇12200點，累恒指於8月25日再插穿18000點；道指最近則於35000點左右。

莫偉民提醒，成員也毋須採一刀切方式，不妨只動用新供款加注上述港美新產品，最重要須審視整體的資產配置分布。

順帶一提，永明現有4個MPF計劃，分別為：集成信託、彩虹、基本及綜合計劃。而上周三（8月30日）起把主要是施羅德基金組成的集成信託計劃，合併在永明彩虹計劃。莫偉民補充，永明彩虹計劃最近新推美股、歐股及ESG MPF等較多元化產品。

永明金融拒評為何推港美市場較特別MPF，以及會否再把3個MPF計劃合併，藉規模效應冀省成本，回饋捧場客。而宏利 （00945） 把早年收購的MPF計劃已合併為環球精選計劃。

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

開市追揸沽
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

開啟hket App，閱讀全文
道瓊斯工業平均指數 恒生指數 基金 美股 港股 強積金 財富及退休規劃
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股

下一篇文章

【寶馬BMW】寶馬CFO：電動車減價戰影響有限　今年在華銷量料錄得增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【UNIQLO人事】74歲柳井正退任UNIQLO社長　交棒予44歲塚越大介、接班人地位未穩？
【UNIQLO人事】74歲柳井正退任UNIQLO社長　交棒予44歲塚越大介、接班人地位未穩？
【港股市況】碧桂園升逾14%　中芯國際升近11%　恒指升462點，季檢換馬成交1527億元（不斷更新）
【港股市況】碧桂園升逾14%　中芯國際升近11%　恒指升462點，季檢換馬成交1527億元（不斷更新）
【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償
【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款