【MPF】新款MPF基金分散投資港美股票 專家指有助避免過度高追

強積金（MPF）又有新產品登場，永明彩虹計劃旗下「永明強積金美國及香港股票基金」剛獲證監會亮綠燈，市場關注以美股頻創新高，反觀港股在碧桂園 （02007） 財困引爆內房股債雙殺等利淡因素而屢刷新低，打工仔擔心港股欲升乏力或拖累這嶄新MPF產品的投資成績。

不過，凱基的專家認為，上述「港美」混合新組合適合欲分散投資的穩健派，可避免低賣港股、高買美股的雙輸風險。

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本回應本報查詢指，今年美股升勢亮麗，但港股表現較弱，同時持有美股及港股的組合，恐怕表現不容易超越重倉美股的單一市場基金。反過來說，「港美」混合組合也較易跑贏只押注港股，回報或處於兩者之間。

港股估值已偏低 長線有機會轉勢

莫偉民又說，雖然今年港股的回報大幅跑輸美股，但港股的估值已屬偏低水平，長線有機會轉勢。況且MPF是長期投資，持有適當比重的港股可能較為理想；若成員不想操心分散配置於港美股市，此組合也是不錯的選擇。

此外，不少供款人眼見今年美股勁升，港股MPF卻包尾，遂慌忙換馬至美股冀添勝算。可是，莫偉民提醒，現時港股處於低估值，而美股也累積一定升幅，成員若斬纜港股、轉投美股未必理想，慎防低沽高買。

高盛及大摩已爭相下調港股預測，大摩把明年中的恒指預測從21500點，急劈14%至18500點，最熊更睇12200點，累恒指於8月25日再插穿18000點；道指最近則於35000點左右。

莫偉民提醒，成員也毋須採一刀切方式，不妨只動用新供款加注上述港美新產品，最重要須審視整體的資產配置分布。

順帶一提，永明現有4個MPF計劃，分別為：集成信託、彩虹、基本及綜合計劃。而上周三（8月30日）起把主要是施羅德基金組成的集成信託計劃，合併在永明彩虹計劃。莫偉民補充，永明彩虹計劃最近新推美股、歐股及ESG MPF等較多元化產品。

永明金融拒評為何推港美市場較特別MPF，以及會否再把3個MPF計劃合併，藉規模效應冀省成本，回饋捧場客。而宏利 （00945） 把早年收購的MPF計劃已合併為環球精選計劃。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪