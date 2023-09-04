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【校園AI】哈佛大學發布AI使用指南　課堂可使用ChatGPT？

科技 17:30 2023/09/04

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哈佛大學文理學院要求，教師不能將學生作業，以及非公開研究數據等輸入至AI系統內，以免數據被第三方收集用於AI訓練。（法新社）

ChatGPT等生成式AI受不少教育機構關注，如何合乎道德地讓學生和教職員使用AI，成為教育界熱烈討論的議題。哈佛大學（Harvard University）文理學院發布AI使用指南，明確指引教授在課程中應如何正確使用ChatGPT等生成式AI，並提供該工具在學術應用方面的訊息。

【UFO解密】美國防部推UFO網站　開放目擊報告解密訊息

AI使用指南由哈佛大學本科教育辦公室發布，它提供有關生成式AI的工作原理及學術應用的一系列訊息。與此前發布的「全校AI使用指南」相比，該指南更加著重於保護非公開數據。

哈佛大學文理學院要求，教師不能將學生作業，以及非公開研究數據、財務、人力資源、學生記錄、醫療信息等輸入至AI系統內，以免數據被第三方收集用於AI訓練。

【AI應用】Meta推開源「FACET」工具　評估AI 模型種族及性別偏見

文理學院院長Christopher W.Stubbs解釋，該指南的基礎是「教師對自己的課程擁有自主權」，他認為沒有放之四海皆準的課程政策，對教師的要求是「能夠讓學生了解和明白AI對課程學習目標的影響」。

責任編輯：陳卓賢

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