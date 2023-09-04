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東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客

環球社會熱點 16:24 2023/09/04

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日圓持續疲弱下，吸引大批旅客到訪日本。日媒報稱，東京的高檔酒店房價升幅超級英國倫敦及美國紐約等著名旅遊熱點，現時價格更比新冠疫情前更高。

日本擬再撥款逾10億援水產業 開拓美國及東南亞市場 【下一頁】

日本經濟新聞指出，東京高檔酒店平均房價較疫情前高30%。鄰近日本皇宮的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）每晚平均價格已在7月升至近8.8萬日圓（約4,710港元），比疫情前2019年全年平均價格高40%。

賞櫻季節的3月至4月期間，東京酒店房間需求達頂峰，其時每晚平均房價更是首次升穿10萬日圓水平（約5352.5港元）。

酒店房價增長不止源於本地旅遊潮及政府刺激旅遊措施，外國旅客回歸亦有助力。帝國酒店（Imperial Hotel）總裁Hideya Sadayasu指出，考慮到日圓疲弱，相信當地酒店房價仍有上升空間。

日本福島核污水排海後 近海首驗出氚 【下一頁】

根據美國款待業研究公司STR調查，東京高檔酒店2023上半年平均價格逾4.6萬日圓，比2019年同期多33%。反觀倫敦及紐約高檔酒店價格升幅不及東京，分別為30%及16%，倫敦平均價格為289英鎊（約2,860港元），紐約則為355美元（約2,782港元）。

福島核電站開始排放核污水入大海後，中國旅客遊日興致降低。但東京的酒店未受太大影響，皇宮酒店表示，房客多為美國及歐洲旅客，未察覺有太大影響，認為對未來房價影響亦有限。

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責任編輯：吳漢培

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