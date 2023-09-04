【新股IPO】宜明昂科1541明日掛牌 公開發售超額認購9倍 一手中籤率11.6%

生物技術公司宜明昂科(01541)將於明日(5日)掛牌，其公開發售部份錄得超額認購約8.98倍，每股發售價為18.6元，以每手200股計，一手中籤率11.56%，要認購10手方能穩獲一手；摩根士丹利及中金為聯席保薦人。









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宜明昂科是次上市引入了4名基石投資者，包括Harvest、藥明生物(02269)旗下Wuxi Venture、榮昌生物(09995)子公司榮昌生物香港及昆翎，共認購公司1,248.52萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約3.35%。

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公司上市料淨集資約2.35億元，當中約40%將用於核心產品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市；約28%將用於主要產品IMM0306 (CD47×CD20)、IMM2902 (CD47×HER2)及IMM2520 (CD47×PD-L1)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市；約10%將用於IMM47(CD24單克隆抗體)的計劃開展的臨床試驗；約5%將用於IMM2510 (VEGF×PD-L1)與IMM27M (CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)的正在進行的臨床試驗；約7%將用於建設於上海市張江科學城的新生產設施；約5%將用於多個臨床前及發現階段資產(包括但不限於IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)以及CMC的持續臨床前研究及開發，以支持臨床試驗(包括各種資產的關鍵試驗)；約5%將用作營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正