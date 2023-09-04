▲ 【香港消費】中銀信用卡首7月零售簽賬額升逾三成 超疫前水平

中銀香港 （02388） 旗下中銀信用卡（國際）副總經理何偉文表示，隨着本港零售市道復甦，客戶的消費意欲顯著反彈。據中銀信用卡數據，今年首7個月的整體零售簽賬額按年上升逾三成，金額創5年以來的新高，反映信用卡零售簽賬已超越疫情前水平，其中海外零售簽賬按年升幅更逾兩倍。

單月簽賬滿8000元 享8%現金回贈

此外，中銀信用卡早前啟動「10X狂賞派」獎賞後，現向已登記的客戶加推限定「加碼狂賞派」優惠。由即日起至9月30日，客戶憑卡於本地及海外實體商戶簽賬，可享高達20倍積分，相等於8%現金回贈或0.75元簽賬兌換1飛行里數。

不過，單一零售簽賬額須滿500元，每月累積簽賬須滿8,000元，才被視作合資格簽賬。

未登記客戶亦可於9月30日前透過中銀香港網頁、手機銀行、中銀香港信用卡微信賬號或BoC Pay應用程式登記「10X狂賞派」，即可參與「加碼狂賞派」。

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編輯：伍鍵文