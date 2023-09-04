【逆市熱售】新世界中國住宅逆市熱售逾百億 7、8月銷售額增138.5%

新世界發展（00017）公布，集團在中國內地的住宅銷售逆市增長，七月及八月合約銷售額共逾41.5億元（人民幣，下同），按年增138.5%，今年首八個月銷售業績已逾100億元，令新世界中國在內地三大房地產研究機構，包括克而瑞研究中心、中國指數研究院及億翰的一月至八月份銷售榜單，均躋身全國100強。

在全國各地的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年三月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米36,000元，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在七月至八月，蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集團亦憑生態圈優勢塑造旗艦項目，以耀勝尊府為例，與廣州地鐵合作發展，位於漢溪長隆地鐵站上蓋，是目前廣州市場較稀缺的地鐵TOD（公共交通導向發展）項目，一站式融合鐵路交通、K11 Select商業配套、住宅、城市綠化廣場，並連接長隆萬博商圈、長隆野生動物園，盡顯地段優勢，故今年三月開售以來，累計銷售已超過25億元。

近日一系列利好房地產市場的政策出台，包括多個一線城市俱實行「認房不認貸」；對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30%等，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等大行均發表報告，認為措施有短期正面作用，尤其一線城市的樓市有望回升。

集團亦相信在新的市場條件下，包括新世界中國在內的主打高質量項目的發展商，將迎來新機遇。而未來集團正陸續籌備數個重量級項目，包括位於廣州白鵝潭的新世界白鵝潭項目，有望於年底推出市場；杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分也將於年底開售；廣州耀勝新世界廣場預計2025年5月全面開業，一大批項目也將陸續在明年推出市場，將可為新世界中國的業績保持增長。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明