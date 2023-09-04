  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市熱售】新世界中國住宅逆市熱售逾百億 7、8月銷售額增138.5%

股樓投資 16:36 2023/09/04

分享：

分享：

新世界發展（00017）公布，集團在中國內地的住宅銷售逆市增長，七月及八月合約銷售額共逾41.5億元（人民幣，下同），按年增138.5%，今年首八個月銷售業績已逾100億元，令新世界中國在內地三大房地產研究機構，包括克而瑞研究中心、中國指數研究院及億翰的一月至八月份銷售榜單，均躋身全國100強。

在全國各地的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年三月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米36,000元，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在七月至八月，蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

點擊圖片放大
+5
+4

集團亦憑生態圈優勢塑造旗艦項目，以耀勝尊府為例，與廣州地鐵合作發展，位於漢溪長隆地鐵站上蓋，是目前廣州市場較稀缺的地鐵TOD（公共交通導向發展）項目，一站式融合鐵路交通、K11 Select商業配套、住宅、城市綠化廣場，並連接長隆萬博商圈、長隆野生動物園，盡顯地段優勢，故今年三月開售以來，累計銷售已超過25億元。

近日一系列利好房地產市場的政策出台，包括多個一線城市俱實行「認房不認貸」；對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30%等，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等大行均發表報告，認為措施有短期正面作用，尤其一線城市的樓市有望回升。

集團亦相信在新的市場條件下，包括新世界中國在內的主打高質量項目的發展商，將迎來新機遇。而未來集團正陸續籌備數個重量級項目，包括位於廣州白鵝潭的新世界白鵝潭項目，有望於年底推出市場；杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分也將於年底開售；廣州耀勝新世界廣場預計2025年5月全面開業，一大批項目也將陸續在明年推出市場，將可為新世界中國的業績保持增長。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

點擊圖片放大
+6
+5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
大灣區 新世界 新世界發展（00017） 發展商 港股 中國

上一篇文章

【異動股】上半年虧轉盈賺40.6億元兼派0.057美元息 貝殼股價漲近兩成

下一篇文章

【券商點睇】貝殼次季經調整純利遠勝預期 中金維持貝殼美股跑贏行業 目標價25美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【iM人物專訪】譚仔國際CEO 拆解譚仔同三哥最大分別! 親身教一眾市民點睇下午茶餐餐牌
【iM人物專訪】譚仔國際CEO 拆解譚仔同三哥最大分別! 親身教一眾市民點睇下午茶餐餐牌
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款