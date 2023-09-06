【創智銓薈@iM網欄】智能客服 真人對話Kiosk不等於AI？

今時今日，若你走在商場、餐廳、展覽會場、公共場所中，或多或少也會見到一些Kiosk（電子資訊站）設備，或者亦試過利用它們搜尋資料。如果你見到有些Kiosk介面顯示着擬人化角色，恍如真人對話般回答用戶所輸入的問題，以為那就是AI（人工智能）技術的話，那就誤會了！

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

其實坊間大部分的Kiosk，只能算是自動化Kiosk。它們只是預設編程，只能一板一眼地回答已預設的答案，變化不大且相當被動。它們只能提供不同的預設選擇按鈕供用戶選按，而並非可以讓用戶自由提出問題。與用戶打招呼時，它們只是說出標準的打招呼用語。

這些自動化Kiosk與真正的AI Kiosk差別很大。真正的人工智能Kiosk系統，會結合感應器、視像AI技術、圖像辨識、語音及語言識別、人工智能及ChatGPT等功能元素，為用戶提供一位百分百的AI客服。用戶只要略為使用，就很容易發現兩者的明顯差別。

人工智能Kiosk設置了鏡頭，可辨識用戶的性別、容貎、外觀等，打招呼時說出精準的語句（如：小姐你好），並預估對方的喜好，提供適切的回應。

人工智能Kiosk懂得主動提出不同問題，以了解用戶的喜好，在回應查詢之時，同時作出交流互動，按對方的回答及選擇進行分析，以提供其他資訊。舉例，如用戶詢問「附近有甚麼餐廳推介」，人工智能Kiosk在列舉數家餐廳後，若用戶選擇了一家日本餐廳查看詳情，AI會預估對方喜歡日本事物，懂得主動提供額外資訊，告知附近其他的日式店鋪選擇，答案可以千變萬化。

若說人工智能Kiosk能夠「先知先覺」，絕不誇張。因為它會觀察並收集資訊，分析、預估用戶的反應與行為，自行判斷所作出的回應及建議。以應用在商場為例子，AI Kiosk可以辨識用戶提着的物件，例如對方提着購物袋，即預估對方是位有購物意欲的消費者，便會主動推介商品資料；或辨識對方攜着孩子，AI Kiosk會主動建議家庭消費相關資訊；如辨識到對方手拿車匙，會預估對方已把車子停泊在商場的停車場內，即使對方沒有查詢，它會自行告知對方商場免泊的條件，主動提出是否需要相關服務。

不難想像，AI Kiosk的優勢將會令它成為真正的智慧客服，被應用於更多不同的場地與範疇，例如機場、酒店、醫院、大學、圖書館、展覽館、博物館、體育館及主題公園等。筆者公司團隊所開發的AI Kiosk，就正在計劃進駐越南一個主題公園，AI Kiosk可以配備多種不同語言，要它說「不漏洞拉」絕對無問題！

同場加映：【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

作者簡介： 陳智銓（Arthur），思路富邦集團（SagaDigits）創辦人 暨 思路富邦集團成員—隨賞科技有限公司（Compathnion）行政總裁 思路富邦專注於大數據、室內定位、導航、及智慧追蹤項目的技術方案，設計多種線上及線下的方法，以改進全球性企業的市場推廣、物流、保安、特管及用戶體驗等表現。團隊屢獲殊榮，以香港為發展基地，銳意開拓國內及其他海外國家市場。

更多創智銓薈@陳智銓（Gilbert Tai）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！