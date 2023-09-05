【中小企導航@iM網欄】四兩撥千斤  主動供應商管理體系

在今天快速轉變的經營環境下，不少企業會選擇實施「輕資產化」來提升企業的靈動性，並降低營運成本，以維持自身的競爭優勢。如何有效轉型成為「輕資產企業」? 企業需要專注於核心業務，把非核心業務外判予供應商來執行，並不斷優化核心業務，使它變得愈來愈有效益和效率，以獲取最大的槓桿效益，同時，亦提高準入門檻。雖然，企業外判予供應商的只是非核心業務，但也是整個產品/服務交付的其中一部分，它的表現也會影響交付結果及客戶對企業的評價，絕對不能掉以輕心。因此，企業在實施「輕資產化」的過程中，必須建立一套高效的供應商管理方法，以確保交付的產品/服務達到所需的質量水平。

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

供應商管理大至可以分為3個階段：評核、發展及監控。「評核」就是企業在把工作交託予供應商前，了解他們是否具備足夠的能力來處理這些工作，並且具備優秀的管理體系，確保可持續交付達到企業要求的產品/服務質量水平。「發展」就是在認定供應商為合格供應商後，促使供應商與企業同步成長，不斷優化本身的業務流程，精益求精，突破原有的質量水平，並發展可配合企業成長的能力。「監控」就是當工作交託予供應商後，對他們的表現進行持續性的評估，以確保交付的產品/服務能達到要求的質量水平，監控方法包括對每次交付的產品/服務進行抽樣檢查，和對供應商的業務流程進行持續監察，透過控制流程表現來確保交付結果可以達到如期的質量水平。

中，以產品/服務表現來進行監控的方法，可以理解為一種被動性管理模式，意即如果在檢查過程中，發現產品/服務未能達到所需的標準，只可透過全面檢查把不良品抽出，對客戶和成本已經構成一定的影響；而以流程表現來進行監控的方法，可以理解為一種主動性管理模式，意即在產品/服務製造過程中，透過檢查流程指標來預估產品/服務是否會達到要求的標準，若預估將會有不良品的出現時，馬上調整流程參數，以確保產品/服務可以達到要求的標準，這樣對客戶和成本不會或只構成極少的影響。

因此，企業在轉型成為「輕資產企業」，除了要優化核心業務外，還需要建立一個主動性管理模式的供應商管理體系管理非核心業務，以取得最大的槓桿效益，維持企業的競爭力。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

更多中小企導航@盧威林博士的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！