德國7月份出口按年下降0.9% 市場認為經濟仍會萎縮

德國聯邦統計局周一（4日）公佈的數據顯示，由於全球需求持續低迷，德國7月份出口按年下降0.9%，降幅低於預期。《路透社》的一項民意調查預計德國出口將下降1.5%。

荷蘭國際集團（ING）宏觀經濟全球主管布熱斯基（Carsten Brzeski）認為，貿易不再像過去那樣成為德國經濟強勁復甦的增長動力，反而成為了一種拖累。供應鏈摩擦、全球經濟更加分散以及中國越來越有能力生產以前從德國購買的商品，這些都是影響6月份出口的因素。

數據顯示，當月進口增長了1.4%。7 月份外貿收支盈餘為 159 億歐元（171.5 億美元），上月為 187 億歐元。

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布熱斯基說，隨著7月份零售額的下降和7月份令人失望的出口數據，德國經濟第三季度的開局非常疲軟，這表明德國經濟重新陷入萎縮的風險仍然很高。

聯邦統計局稱，對歐盟國家的出口比上月增長了0.5%，而對非歐盟國家的出口則下降了2.5%。

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德國私人銀行Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank 的經濟學家海珀勒（Bastian Hepperle）說：「不僅是全球需求疲軟給企業帶來越來越多的問題。它們在全球銷售市場上的競爭力也受到削弱。」

據8月份的慕尼黑大學萊布尼茨經濟研究所調查顯示，由於國外需求疲軟，德國的出口預期略有下降。

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責任編輯：張瑋婷