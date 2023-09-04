【夜經濟】恒隆即日至10月底前推「hello秋日賞賞你」消費現金回贈　電子消費滿指定金額可獲購物及餐飲現金券

「hello 秋日賞賞你」消費現金回贈企劃詳情

活動日期： 2023年9月4日至10月31日 （共58天）

指定商場： Ø Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場及淘大商場

兌換詳情： Ø 於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（印刷行、樂成行、渣打銀行大廈及都爹利街一號）以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值200元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及兩張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券）；累積消費滿10,000元，再送額外價值300元恒隆電子現金券（即三張港幣100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿18,000元，再加碼送贈價值400元恒隆電子現金券（即四張100元恒隆電子購物禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值900元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。

Ø 於康怡廣場及淘大商場以電子貨幣消費滿3,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值港幣100元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿5,000元，再送額外價值150元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及一張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值250元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。

登記地點︰ 透過hello會員帳戶或Fashion Walk或山頂廣場顧客服務台

登記時間︰ 任何時間（透過hello會員帳戶）或中午12時至晚上10時（親自到Fashion Walk或山頂廣場的顧客服務台登記）

條款及細則： 1. 於活動期間，hello 會員以合資格之電子支付進行消費（即信用卡、易辦事、借記卡、手機應用程式 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯閃付、微信支付、支付寶、八達通、八達通 O！ePay、PayMe、Tap & Go 拍住賞、TNG Wallet、BoC Pay 及其他恒隆地產代理有限公司不時在「恒隆商場手機應用程式」上指定的合資格電子支付方式）。

2. 港幣100元恒隆電子購物禮券及港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券數量有限，先到先得，換完即止。

3. 每位 hello 會員於活動期內最多只可領取各級別獎賞一次。

4. 每張機印銷售收據及相應電子簽賬存根指明的消費額必須是港幣100元或以上。