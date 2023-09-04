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【夜經濟】恒隆即日至10月底前推「hello秋日賞賞你」消費現金回贈　電子消費滿指定金額可獲購物及餐飲現金券

Hot Talk 16:07 2023/09/04

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【夜經濟】恒隆即日至10月底前推「hello秋日賞賞你」消費現金回贈

恒隆地產 （00101） 為響夜經濟計劃，旗下商場推出一系列推廣活動。即日起至10月31日，恒隆商場將正式推出「hello秋日賞賞你」消費現金回贈企劃，顧客只需透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello恒隆商場獎賞計劃會員，於活動期間在恒隆旗下指定七大商場及中環物業，累積電子消費滿指定金額，即可換領相應的無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券，可賞總值高達1,150元無消費限制電子購物及餐飲現金券。

「hello 秋日賞賞你」消費現金回贈企劃詳情
活動日期：2023年9月4日至10月31日 （共58天）
指定商場：Ø Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場及淘大商場
兌換詳情：Ø 於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（印刷行、樂成行、渣打銀行大廈及都爹利街一號）以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值200元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及兩張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券）；累積消費滿10,000元，再送額外價值300元恒隆電子現金券（即三張港幣100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿18,000元，再加碼送贈價值400元恒隆電子現金券（即四張100元恒隆電子購物禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值900元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。
Ø 於康怡廣場及淘大商場以電子貨幣消費滿3,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值港幣100元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿5,000元，再送額外價值150元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及一張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值250元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。
登記地點︰透過hello會員帳戶或Fashion Walk或山頂廣場顧客服務台
登記時間︰任何時間（透過hello會員帳戶）或中午12時至晚上10時（親自到Fashion Walk或山頂廣場的顧客服務台登記）
條款及細則：1. 於活動期間，hello 會員以合資格之電子支付進行消費（即信用卡、易辦事、借記卡、手機應用程式 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯閃付、微信支付、支付寶、八達通、八達通 O！ePay、PayMe、Tap & Go 拍住賞、TNG Wallet、BoC Pay 及其他恒隆地產代理有限公司不時在「恒隆商場手機應用程式」上指定的合資格電子支付方式）。
2. 港幣100元恒隆電子購物禮券及港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券數量有限，先到先得，換完即止。
3. 每位 hello 會員於活動期內最多只可領取各級別獎賞一次。
4. 每張機印銷售收據及相應電子簽賬存根指明的消費額必須是港幣100元或以上。
5. 動期為 2023 年 9月 4 日至 2023年10月 31日 （包括首尾兩天）。

相關文章：【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

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