▲ 【金融監管】會財局：仍在調查恒大及恒大物業財報 上一年度投訴及調查數目急增逾八成

會計及財務匯報局發布2023年度調查報告，截至3月底年度，該局接獲可跟進投訴數目大幅增加83%至253宗，展開調查數目亦急增88%至72宗。會財局特別指出，涉及潛在欺詐性金融及匯報的案件佔年內發起調查個案共19%，較上一年度的3%大增。

會財局2021年、2022年先後公開主動調查恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 財務報表，會財局調查部主管王蕙湄稱，目前案件仍在調查之中。

投訴大增反映公眾對會財局的認識和注意提高

她又解釋，涉及潛在欺詐性金融行為的個案，包括上市發行人以免息、無抵押等缺乏商業理據的條款，將自有資金轉給第三方，若核數師未有保持專業懷疑態度、向管理層查訊，將不符審計準則。

會財局主席黃天佑指，投訴大增反映公眾對會財局的認識和注意提高，個案上市也因應局方去年10月擴權至監管會計專業人士。他未有直接回應調查個案增加是否代表審計質素下跌，僅指公眾對監管者有高期望，會財局將恰如其分展開適當調查，有信心各部門之間、金融監管機構合作，可堵截失當行為，和盡快完成具重大利益案。

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記者：麥德銘