  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融監管】會財局：仍在調查恒大及恒大物業財報　上一年度投訴及調查數目急增逾八成

股市 15:59 2023/09/04

分享：

分享：

【金融監管】會財局：仍在調查恒大及恒大物業財報　上一年度投訴及調查數目急增逾八成

會計及財務匯報局發布2023年度調查報告，截至3月底年度，該局接獲可跟進投訴數目大幅增加83%至253宗，展開調查數目亦急增88%至72宗。會財局特別指出，涉及潛在欺詐性金融及匯報的案件佔年內發起調查個案共19%，較上一年度的3%大增。

會財局2021年、2022年先後公開主動調查恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 財務報表，會財局調查部主管王蕙湄稱，目前案件仍在調查之中。

投訴大增反映公眾對會財局的認識和注意提高

她又解釋，涉及潛在欺詐性金融行為的個案，包括上市發行人以免息、無抵押等缺乏商業理據的條款，將自有資金轉給第三方，若核數師未有保持專業懷疑態度、向管理層查訊，將不符審計準則。

會財局主席黃天佑指，投訴大增反映公眾對會財局的認識和注意提高，個案上市也因應局方去年10月擴權至監管會計專業人士。他未有直接回應調查個案增加是否代表審計質素下跌，僅指公眾對監管者有高期望，會財局將恰如其分展開適當調查，有信心各部門之間、金融監管機構合作，可堵截失當行為，和盡快完成具重大利益案。

相關文章：【金融監管】上市公司轉移資金至第三方情況增　證監、會財局聯合聲明提董事核數師責任

相關文章：【會計監管】會財局：去年平均審計質素略有改善　強調願配合海外監管機構來港工作

記者：麥德銘

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 金融監管機構 財務匯報局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【夜經濟】恒隆即日至10月底前推「hello秋日賞賞你」消費現金回贈　電子消費滿指定金額可獲購物及餐飲現金券

下一篇文章

【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】碧桂園升逾14%　中芯國際升近11%　恒指升462點，季檢換馬成交1527億元（不斷更新）
【港股市況】碧桂園升逾14%　中芯國際升近11%　恒指升462點，季檢換馬成交1527億元（不斷更新）
【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償
【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心
【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心
【打風消息︱蘇拉】天文台：一號戒備信號今日大部分時間維持　海葵進入本港600公里（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：一號戒備信號今日大部分時間維持　海葵進入本港600公里（不斷更新）
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店大排長龍搶購、網速達5G標準？
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店大排長龍搶購、網速達5G標準？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款