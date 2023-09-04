【夜經濟計劃】恒隆商場響應夜經濟計劃 推消費現金回贈企劃
為響應政府推動香港夜經濟計劃，恒隆於旗下商場推出一系列推廣活動以提振市民於夜間消費的意欲。此外，由即日起至10月31日，恒隆商場將正式推出「hello 秋日賞賞你」消費現金回贈企劃，累積電子消費更會送出總值高達1,150元無消費限制電子購物及餐飲現金券。
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「hello 秋日賞賞你」消費現金回贈企劃詳情：
|活動日期：
|2023年9月4日至10月31日 (共58天)
|兌換詳情：
於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（印刷行、樂成行、渣打銀行大廈及都爹利街一號）以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值200元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及兩張50元Fashion Walk電子餐飲禮券）；累積消費滿10,000元，再送額外價值300元恒隆電子現金券（即三張100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿18,000元，再加碼送贈價值400元恒隆電子現金券（即四張100元恒隆電子購物禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值900元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。
於康怡廣場及淘大商場以電子貨幣消費滿3,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值100元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿5,000元，再送額外價值150元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及一張50元Fashion Walk電子餐飲禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值250元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。
|登記地點︰
|透過hello會員帳戶或Fashion Walk或山頂廣場顧客服務台
|登記時間︰
|任何時間（透過hello會員帳戶）或中午12時至晚上10時（親自到Fashion Walk或山頂廣場的顧客服務台登記）
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此外，為支持政府推動香港夜經濟的計劃，恒隆旗下指定商場內超過100家餐飲商戶將於中秋佳節期間推出夜市專屬優惠，hello 會員於晚上 8時或之後，到指定商場內任何一間餐飲商戶入座並以電子方式付款（滿100 元或以上），可獲雙倍 hello 積分（即 2x hello 積分）。此外，「恒隆啤酒節2023」亦將於9月中旬登場，鼓勵顧客再次體驗香港不夜天的熱鬧氣氛。
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撰文：鄭日棱