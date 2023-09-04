【夜經濟計劃】恒隆商場響應夜經濟計劃 推消費現金回贈企劃

於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（印刷行、樂成行、渣打銀行大廈及都爹利街一號）以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值200元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及兩張50元Fashion Walk電子餐飲禮券）；累積消費滿10,000元，再送額外價值300元恒隆電子現金券（即三張100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿18,000元，再加碼送贈價值400元恒隆電子現金券（即四張100元恒隆電子購物禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值900元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。

於康怡廣場及淘大商場以電子貨幣消費滿3,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值100元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿5,000元，再送額外價值150元恒隆電子現金券（即一張100元恒隆電子購物禮券及一張50元Fashion Walk電子餐飲禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值250元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。