【貸款計劃】純電動的士百分百擔保貸款專項計劃推出 計劃初期3間銀行接受申請

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）全資擁有的香港按證保險有限公司宣布，「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」今日（9月4日）推出。

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計劃初期，三間有的士融資業務的貸款機構會接受申請，包括滙豐、恒生、東亞銀行，貸款機構的名單其後會按需要更新，詳情載於按揭證券公司的網站（www.hkmc.com.hk）。合資格的人士如欲申請專項貸款，可聯絡有關貸款機構。公眾如有查詢，亦可致電計劃熱線：2536 9788。

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撰文：鄭日棱