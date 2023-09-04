  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貸款計劃】純電動的士百分百擔保貸款專項計劃推出 計劃初期3間銀行接受申請

理財智慧 15:53 2023/09/04

分享：

分享：

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）全資擁有的香港按證保險有限公司宣布，「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」今日（9月4日）推出。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

計劃初期，三間有的士融資業務的貸款機構會接受申請，包括滙豐、恒生、東亞銀行，貸款機構的名單其後會按需要更新，詳情載於按揭證券公司的網站（www.hkmc.com.hk）。合資格的人士如欲申請專項貸款，可聯絡有關貸款機構。公眾如有查詢，亦可致電計劃熱線：2536 9788。

【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
香港按證保險有限公司 保險公司 的士 香港

上一篇文章

【逆市熱售】新世界中國住它逆市熱售逾百億 7、8月銷售額增138.5%

下一篇文章

【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 七月。傘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】譚仔國際CEO 拆解譚仔同三哥最大分別! 親身教一眾市民點睇下午茶餐餐牌
【iM人物專訪】譚仔國際CEO 拆解譚仔同三哥最大分別! 親身教一眾市民點睇下午茶餐餐牌
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款