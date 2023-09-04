【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？

▲ 9月首個交易天創興等多行削定存息

焦點港銀高息港元定存計劃

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其他港銀高息港元定存計劃

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 中銀香港 10.0 7天 5萬 6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立 星展 10.0 7天 50萬 豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元 滙豐 9.0 7天 1萬 8月14日減1厘，指定理財戶及兌換新資金，流動理財年利率；分行或電話理財年利率為8厘 工銀亞洲 8.0 1個月 1000 8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底 集友 7.0 7天 10萬 6月30日加1厘，適合個人及公司客戶，兌換資金，網上、手機銀行或分行開立，不設上限 眾安* 6.6 3個月 1萬 8月5日推迎新獎賞，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；至9月13日 南商 6.0 7天 1000 6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬元；兌換資金，上限1000萬元，至9月13日 渣打 5.5 兩周 1萬 1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 花旗 5.2 3個月 5萬 8月14日加0.8厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品。以上限800萬元計，賺息10.4萬元 花旗 5.0 1個月 不設最低存款額 4月3日減2厘，全新客戶及兌換新資金等，上限2000萬港元；（1）只適用於全新客戶，或現有客戶過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元的交易除外）。（2）優惠不適用於網上或流動電話理財開立的定存，須於分行開立，或聯絡其客戶經理登記享優惠；上限2000萬元 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至9月4日

近日港元定期存款劈息浪升級！9月開局首4天，已有6間銀行降低定存息，包括今天（9月4日）有3行減息，創興調低3個月年息0.2厘至4.3厘；集友下調3個月年息0.1厘，新息率至4.2厘；建行亞洲再全面削3個月、半年及1年期年息0.05厘，目前3個月報4.05厘。反觀，東亞 （00023） 微升半年期年息0.05厘至4.35厘。

另有兩行延長特惠息，星展把7天年息享10厘、以及工銀亞洲把3個月享4.6厘年息等多個優惠順延至9月底。

檢視最近的減息潮，扭轉先前僅短減長加的現象，反而是全方位降息，舉8月中仍逆市搶存的虛銀匯立（WeLab Bank）為例，8月底已下調18個月及兩年年息0.1厘至4.3厘等。

隔夜息今天抽升近1.4厘至3.9厘，但1個月拆息兩連挫至3.68厘。星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡今午回應本報查詢指， 預期一個月拆息由現時至本月底將主要在3.5厘到4.8厘區間内波動。

回顧上周竟多達15間銀行追趕降息快車，為今年最多。單以上周五（9月1日）打風休市日計，仍有4行調息，虛擬銀行Mox Bank勁減1年期0.4厘，新息率僅4厘；平安壹賬通（PAOB）削1個月年息0.8厘至險守3厘；工銀亞洲下調3個月年息0.1厘至4.2厘；星展微削1年期息率0.05厘至4.35厘。僅1間逆市獨加，虛銀富融（Fusion Bank）勁加1年期息率1厘至重上4厘。

13間港銀提供5厘或以上高息 惟多屬短存

專家以本港息率較內地高，不少企業寧可在內地借平錢，卻償還在港貸款冀慳息，導致整體貸款疲弱，令業界乏誘因高息吸存。適逢銀債退款優惠巳告一段落，涉資150億元的綠債又只聞樓梯響，遂料短期內存息易跌難驟升。

此外，縱使面對今年最大規模的劈息潮，尚幸現仍有13間銀行提供5厘或以上超高息，惟主要是短存，滙豐（HSBC）7天年息有9厘、中銀香港 （02388） 及渣打同期為10厘年息、虛銀天星（AirStar Bank）迎新賞有10.05厘年息、恒生 （00011） 年息達10.9厘。至於建行亞洲相同短存於下半年已從20厘勁減6.2厘至13.8厘，但仍問鼎高息王榜首。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪