【香港夜繽紛】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

▲ 【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟 一文看清各大商場夜消費優惠

政府要發展夜經濟，推出香港夜繽紛，本港各大商場隨即推出各項活動及優惠支持，並延長商場營業時間至晚上11時。太古地產 （01972） 、恒基地產 （00012） 、信和集團等推出夜市優惠，本網綜合各大商場優惠及夜生活特色活動。

沙田新城市廣場

沙田新城市廣場於9月15日起舉行一連串晚間推廣活動及消費獎賞吸客，包括Night Fever夜遊三重賞，顧客晚上8時後消費可享雙倍積分、額外2小時免費泊車優惠及消費回贈，場內多間食肆更會推出夜間美食優惠。

為迎接中秋及國慶長假期，商場除設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，也會安排應節恐龍燈籠換領，並於9月29日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場表演。9月26日至10月25日亦會舉辦《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》，日本人氣卡通Monchhichi將首次化身恐龍造型現身期間限定店，獨家發售多款以恐龍造型的主題精品。

MOKO新世紀廣場

即日起MOKO新世紀廣場推出「A Walk in the City @MOKO」，可選購食材及具本土文化特色的應節賀禮及商品，最高可獲800元回贈，也可到MOKO GARDEN欣賞應節打卡裝置。

葵芳新都會廣場

商場將於9月15日至10月31日響應夜經濟概念，顧客憑即日晚上8點後的電子貨幣單據，即可登記換領雙倍The Point積分及贈送額外1小時免費泊車券，而即日起，會員於8點後泊車，憑電子貨幣消費滿100元即享免費泊車1小時；消費滿200元即享2小時。

YOHO MALL

9月15日至10月31日，YOHO MALL將推出「新地商場 · 夜遊加倍賞」The Point會員晚上8時後於場內消費，即享雙倍The Point積分，各位車主於晚上8時至10時入車，更可獲贈1 小時免費泊車券。

大埔新達廣場

9月15日至10月31日推出了「潮裝美顏賞」， The Point會員於場內時裝或體育用品商戶，即日以電子貨幣累積消費滿500元，可獲40元美容護理商戶電子贈券。The Point會員憑即日晚上8時後於零售商戶以電子貨幣消費滿100元或以上的單據，即可登記雙倍積分；顧客憑即日晚上8時後以電子貨幣消費的單據換領免費泊車，可額外獲得1小時免費泊車券。

黃埔天地

黃埔天地在9月中旬至10月初期間推出「月滿中秋」，於時尚坊及黃埔號打造8大互動體驗活動，包括全港首個室內3.5米高巨型滿月、應節打卡佈置及多地具中秋傳統特色的「月滿中秋工作坊」。商場更提供高達3小時免費泊車優惠。顧客於下午5時後入車，消費滿200元或以上，並憑額外1張指定食肆商戶消費滿100元或以上之電子貨幣付款存根或額外2張即日嘉禾黃埔戲票，可享3小時免費泊車。

荃灣廣場

每晚8時起為舉行「夜消費 多重賞」，The Point會員尊享「中秋賞月獨家體驗」，於中秋正日（9月29日）晚上讚好或追蹤荃灣廣場Facebook、Instagram、小紅書或WeChat公眾號，並上載相片至個人Facebook、Instagram或小紅書，HASHTAG #TsuenWanPlaza，即可獲贈精美燈籠乙個，同時The Point會員以500分更可換領萌萌兔棉花糖乙支及HK$200商戶優惠券。

顧客於9月29日至10月31日憑晚上8時後於場內零售商戶以電子貨幣消費滿500元或以上的有效發票，即賞50元商場購物贈券或Coffee Brandy乙支 （只限9月29日至10月2日）。另顧客於9月29日至10月31日憑晚上8時後之荃灣廣場百老匯戲院之票尾2張，即可獲贈30元商場購物贈券。

朗豪坊

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百老匯全線12間院線

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Mira Place、將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心

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太古城中心、太古廣場商場、東薈城

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Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場及淘大商場

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荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心

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