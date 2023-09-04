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【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

Hot Talk 15:44 2023/09/04

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【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠

政府要發展夜經濟，本港各大商場隨即推出各項活動及優惠支持，並延長商場營業時間至晚上11時。太古地產 （01972） 、恒基地產 （00012） 、信和集團等推出夜市優惠，本網綜合各大商場優惠及夜生活特色活動。

Mira Place、將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心

相關文章：【夜經濟】恒地3大商場推「After 8夜間消費三重賞」　推特色夜間表演活動、市集及派購物禮券

太古城中心、太古廣場商場、東薈城

相關文章：【夜經濟】太古旗下商場推晚間推廣和優惠　送電影門票、免費泊車優惠等

Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場及淘大商場

相關文章：【夜經濟】恒隆即日至10月底前推「hello秋日賞賞你」消費現金回贈　電子消費滿指定金額可獲購物及餐飲現金券

荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心

相關文章：【夜經濟】信和集團商場送1萬張美酒換領券刺激夜市氣氛　三大商場晚上8時後消費滿指定金額送啤酒或雞尾酒

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