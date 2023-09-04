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【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟 一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）
Hot Talk 15:44 2023/09/04
政府要發展夜經濟，本港各大商場隨即推出各項活動及優惠支持，並延長商場營業時間至晚上11時。太古地產 （01972） 、恒基地產 （00012） 、信和集團等推出夜市優惠，本網綜合各大商場優惠及夜生活特色活動。
Mira Place、將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心
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太古城中心、太古廣場商場、東薈城
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Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場及淘大商場
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荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心
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