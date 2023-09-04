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【大行報告】上半年績反映商場業務強勁復甦趨勢 高盛上調華潤萬象生活至「買入」

股樓投資 18:35 2023/09/04

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高盛表示，華潤萬象生活（01209）上半年業績反映商場業務的強勁復甦趨勢，以及商業物管項目毛利率改善，故分別上調該公司明年及2025年每股盈利預測4%及8%，目標價由53元上調至54元，評級亦由「中性」上調至「買入」。華潤萬象生活周一（4日）收市報36.85元，升幅8.9%。

 

 

 

【同場加映】【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

 

該行認為公司的估值吸引，盈利增長潛力跑贏同業，主要因公司在商業物管行業中具龍頭地位，能夠增加在管面積並維持利潤率穩定；住宅物管服務方面，該行認為公司將持續擴充規模、保持市場份額，在營運效益改善及推動數碼化下，利潤率將得以改善。


 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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華潤萬象生活早前公布其今年中期業績，期內營業額按年增28.7%至67.9億元（人民幣，下同），純利亦按年升36.5%至14億元；每股盈利61.4分。派中期息22.3分，較上年同期派12.7分，按年增長75.6%。股東應佔核心溢利按年增長36.7%至14.22億元。

 

 

 

 

【同場加映】【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

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【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

 

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記者：鄭昊彤

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人民幣 純利 營業額 商場 個股分析 華潤萬象生活（01209） 大行報告 買入 目標價 港股

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