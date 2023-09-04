【大行點睇】花旗：內地調味品行業續增長 頤海國際具跑贏行業潛力

花旗表示，內地調味品行業增長繼續達到10%，而頤海國際（01579）有潛力跑贏行業，主要是其高性價比產品滲透至三四線城市消費者市場，並開拓公司對公司（B2B）市場，但其執行力仍有待改善。該行維持對其「買入」評級，對2023至25年收入預測大致維持不變，以現金流折現率計，將其目標價由19元上調至19.5元。頤海國際周一（4日）收報15.5元，升5.4%。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

該行指出，公司上半年純利按年增36%，勝於預期，收入則跌3%遜於預期。管理層將銷售額下降歸因於產品開發延遲，但在新產品推出、現有產品味道升級及價格調整後，銷售額自6月起已復甦。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭昊彤