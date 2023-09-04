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【異動股】上半年虧轉盈賺40.6億元兼派0.057美元息 貝殼股價漲近兩成

股樓投資 16:43 2023/09/04

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貝殼（02423）上周四（31日）收市後公布其6月止六個月中期業績，期內收入錄397.6億元（人民幣，下同），按年增加51%。錄得純利40.6億元，相較去年同期虧損24.9億元，虧轉盈；每股盈利1.14元。派特別息每股普通股0.057美元或每股ADS 0.171美元。上周五（1日）因風假停市後，貝殼至周一（4日）方見業績利好，股價最高見49.7元，至收市報48.55元，升19.4%


 

 

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

 

單看其第二季業績，期內收入195億元，增41.4%，高於預期的194億元。純利13.1億元，經調整純利23.64億元，同樣由虧轉盈；毛利率亦由19.7%加至27.4%。公司表示，預期第三季收入為155億至160億元，按年跌9.1%至11.9%，因受近期房地產相關政策和措施的潛在影響。

 


 

 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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公司指出，上半年的淨收入上升，主要由於總交易額增加。據業績，其總交易額為17,521億元，較去年同期上升43.0%，而總交易額上升主要由於住房相關市場因COVID-19管控限制放開、被壓抑的需求得到釋放而得以復甦，以及公司不斷提高運營能力和家裝家居業務的擴張。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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