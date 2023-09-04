【一時佳話@iM網欄】兒童學習 秒變天才的方法

上期本欄提到一項關於影響兒童學習進度的研究，得出初心和學習頻率最影響結果，與孩子的天份沒有明顯關係。這一期為讀者帶來另一個長達數十年的實驗，而對象可說是在不知情下進行。

實驗開始時，數十名小學生被隨機選中，接受一系列所謂的天才測試。測試完畢後，一群緊張的家長和孩子焦急地等待結果。然而，實驗者們卻在暗中搞小動作，他們根本沒有改試卷，而是等時間過，然後隨意抽出5個孩子的名字，然後盛大宣布這5名孩子是天才！這5位幸運兒和家長欣喜若狂，但實驗者只是將他們暗記在心，再沒有作進一步跟進。

幾十年後，實驗者暗地裏調查這些曾經被捧為天才的孩子。結果令人驚訝：這5名本來只是普通孩子的「天才」，如今都取得了相當不錯的成就，遠超同期的測試者。



栽培天才的良方

這個實驗證明只要人們相信某件事，他們的思維和行為就會產生變化，最終實現所期待的結果。在上述實驗中，除了對當事人有影響外，相信對其家長影響更大，實驗結果令家長們願意投入更多資源來栽培「天才」，令他們的成就更加顯著。

如何讓孩子變天才？答案就在你的咀邊。告訴孩子和家長他們是天才，讓他們深信不疑。這樣，孩子們將變得更有信心，更願意挑戰自己。面對困難時，他們不再輕易放棄，而是積極學習，努力尋找答案。

在充滿正能量的環境中成長，孩子的學習動力將不斷提升。大腦會激發更多潛能，讓他們在不知不覺中超越其他人。即使最終未能成為真正的天才，他們的能力和成就也必將遠超越過去。



自我實現的重要

這實驗令筆者想起「天才」櫻木花道，雖然他只是動漫角色，並非真人，但他在故事中的學習藍球的態度和面對挑戰時的表現恰好回應了實驗的結果。

而筆者的保險師傅在筆者成長中，經常稱呼筆者是Top Agent / Leader 。一開始筆者也受之有愧，不好意思地回絕一下，但久而久之也漸漸接受。時間一長，在潛移默化下，以為自己真是Top Leader。由於身份是Top Leader，而非普通Leader，所以對自己的要求也很高，目標不會是一般獎項，而是最高級別，難度最高的獎項。作為Top Leader，有自覺是別人的榜樣，所以律己以嚴，時刻裝備自己，不會做出一些有損行業和公司的行為。由此可見，「自我實現」是多麼的重要和神奇！

所以，親愛的讀者，不妨試試這個方法吧！讓孩子和同事相信自己是天才，從此開啟一段奇妙的人生旅程！

本文節錄至818期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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