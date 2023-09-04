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曾淵滄：未來公共房屋三重階梯

名人薈萃 15:15 2023/09/04

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不久前，荃灣首置地投標，只收到一份標書。標價達不到政府的底價，因而流標了。流標後，政府並沒有打標修改底價後再拿出來招標，而是直接讓給房協發展。荃灣這幅土地面積相當大，也是本財政年度，政府準備出售的土地中，面積是最大的。

政府決定如此做，說明在政府眼中，賣地收入的重要性比不上盡快增加土地供應建屋，土地馬上交給房協，房協可以馬上規劃和興建，並依照政府要求，以市價8折賣給首次置業者。換言之，又是另一種房屋，比普通居屋貴，但收入、資產不受限。

賣地收入並不重要

當然，有人會擔心今年政府賣地收入會不達標，至今為止，本財政年度政府賣地收入只有34億元，為財政預算的4%。不過，相信在政府眼中，提供土地、房屋才是重中之中，賣地收入並不重要。目前，政府的財政儲備仍然豐厚，絕對有條件不賣地，直接把土地交給房協、甚至房委會。若直接交給房委會，那就是用來建公屋式的一般居屋。

數十年的經驗告訴大家，只有提供足夠的土地，提供足夠的樓房，才可改善香港人的居住環境。實際上，前特首林鄭月娥主政時期，已經說政府土地的七成會用來興建公共房屋，只有三成拋出市場出售。政府賣地收入很明顯地減少40%，而且是長期如此。政府應該早已心中有數，知道這個政策是可以長期維持下去。

近日，政府還特以派官員到新加坡取經，看看新加坡政府如何提供大量價廉物美的組屋。在新加坡政府土地中，幾乎90%用來興建組屋，只有10%出售給地產商。新加坡政府賣地的收入極少，如何營造出驚入的財政盈餘及外滙儲備，使到新加坡元的滙率長年上升。

公共房屋愈來愈多

現在，新政府已上馬2年，基本不會改變政府土地七成興建公共房屋的計劃。公屋、居屋、首置屋也一定愈來愈多。說不定，將來房協會專門興建首置屋，流標土地一幅一幅地讓給房協，興建首置屋。形成公屋、居屋之外另一類型的政府資助房屋。這也會是香港未來公共房屋的三重階梯。最重要的一種是申請公屋，收入要求比較高，但仍是居於基層的人申請居屋。首置屋就沒有收入限制，但是只限自住，不能收租，有錢人不會買來住。

節錄自第828期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

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撰文 : 曾淵滄

欄名 : 置業安居

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