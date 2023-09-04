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【TSLA】Tesla上海工廠供應鏈本地化率超過95%　外資要在華站住腳就要有本土合作和支援

股市 14:51 2023/09/04

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【TSLA】Tesla上海工廠供應鏈本地化率超過95%　外資要在華站住腳就要有本土合作和支援

愈來愈多外資傳統車企開始跟中國新能源汽車及電池企業合作，Tesla特斯拉（美：TSLA）中國總裁王昊接受內媒訪問時表示，傳統車企如果想在中國新能源汽車市場站住腳，就需要獲得本土的合作和支援，而目前Tesla上海工廠供應鏈本地化率超過95%，僅簽約的本土一級供應商就有約360家，Tesla把其中約60家企業帶到國際市場，它們也獲得了其他國際汽車廠商的認可。

如果不跟上新能源的腳步，就會被淘汰

王昊指，近幾年中國新能源汽車發展迅速，Tesla於2014年進入中國市場時，很少有人會選擇購買一輛電車，那時很多人都不看好Tesla在中國建充電樁，但不到10年時間，市場已經不再懷疑新能源汽車的發展，而且中國新能源汽車市場非常大且發展勢頭很好，在當各家汽車廠商談到未來發展戰略時，幾乎只談新能源，「如果不跟上新能源的腳步，就會被淘汰」。

他續稱，Tesla與供應鏈上的中國企業一起成長，新能源汽車的底層研發很多，從想法到實現裝配，Tesla都和這些企業一起推進，而這些企業又會去服務其他更多的中國新能源汽車企業，這是一個相互促進的良性環境，期待與中國新能源汽車産業攜手並進。

上海新建儲能超級工廠主要用於出口

今年上半年，Tesla宣布將在上海新建儲能超級工廠。王昊預計，不久將來就會開始建設儲能超級工廠，産品將主要用於出口。

Tesla上周五在服貿會發布新款Model 3車型，王昊指，服貿會是跨國企業了解中國市場的絕佳窗口，可在短時間內了解消費者想法，近距離感受市場溫度。

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 可持續發展 汽車 新能源 Tesla 上海 中國市場
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