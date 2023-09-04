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【免費入場券】國慶匯操暨嘉年華入場券下周接受申請 將軍澳消防及救護學院舉行

理財智慧 15:26 2023/09/04

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保安局將於10月1日在將軍澳消防及救護學院帶領其屬下的紀律部隊及輔助隊，連同青少年制服團體舉行國慶匯操暨嘉年華活動。市民可在下周一至周三透過消防處的應用程序登記索取免費入場券。市民可在本月11日至13日之間通過消防處應用程序申請二維碼入場券，每人最多可申請四張，三歲或以下的嬰幼兒無需門票，電腦抽籤結果將於本月18日通過消防處的移動應用程序通知中籤者。

詳情:
10月1日上午10時至下午5時
下午2時30分將舉行紀律部隊和青少年制服團體的升旗儀式和匯操，屆時還將有紀律部隊和輔助部隊的工作車輛巡遊，以及聯合工作和救援演練

嘉年華活動的其他精彩活動包括展位展覽和遊戲，展示國家安全和各部隊與內地的緊密關系，市民當天可投票選出最出色的展位。此外，還將有紀律部隊的工作犬展示和消防處的救援示範。學院沒有提供停車設施，請參觀人士使用公共交通工具。

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責任編輯：陳玉蓮

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