【免費入場券】國慶匯操暨嘉年華入場券下周接受申請 將軍澳消防及救護學院舉行

保安局將於10月1日在將軍澳消防及救護學院帶領其屬下的紀律部隊及輔助隊，連同青少年制服團體舉行國慶匯操暨嘉年華活動。市民可在下周一至周三透過消防處的應用程序登記索取免費入場券。市民可在本月11日至13日之間通過消防處應用程序申請二維碼入場券，每人最多可申請四張，三歲或以下的嬰幼兒無需門票，電腦抽籤結果將於本月18日通過消防處的移動應用程序通知中籤者。

詳情:

10月1日上午10時至下午5時

下午2時30分將舉行紀律部隊和青少年制服團體的升旗儀式和匯操，屆時還將有紀律部隊和輔助部隊的工作車輛巡遊，以及聯合工作和救援演練



嘉年華活動的其他精彩活動包括展位展覽和遊戲，展示國家安全和各部隊與內地的緊密關系，市民當天可投票選出最出色的展位。此外，還將有紀律部隊的工作犬展示和消防處的救援示範。學院沒有提供停車設施，請參觀人士使用公共交通工具。

【渣馬2024】渣打馬拉松明年1月21日舉行 跑出指定時間可獲$10000獎金，詳見【下一頁】

【職場熱話】上班應選大公司還是小公司？ 網民：發生什麼事都可以說不是我們部門跟，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【鼓勵生育】呢間銀行聽日開始 將員工有薪侍產假及領養假增加至20個星期 ! 網民 : 生完有幾多假期都補唔返 ?，詳見【下一頁】

【職場熱話】港男見媒體類工作即時獲聘感不安 網民：馬上請只代表等人用與「伏」無關係，詳見【下一頁】

K11 MUSEA 銷售創歷史高位 較疫情前急升120% 高端顧客總消費達11億元，詳見【下一頁】



港鐵會繼續透過傳媒、MTR Mobile、高速鐵路手機應用程式、港鐵 Facebook專頁、港鐵和高速鐵路網頁為乘客提供最新車務資訊，請乘客留意相關公佈

【理財達人】儲蓄能手通常都是長遠思考者！ 只要具備以下幾個特點 你一定能夠成功儲到錢！，詳見【下一頁】

【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮