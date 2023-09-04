【全新形象】7UP全新無糖香橙檸檬味迎夏日　參加抽獎贏禮品

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【夜經濟】廠商會發表《借鑒外地經驗「點亮」香港夜間經濟》報告 提出5大發展建議
相信很多人都喝過7UP汽水，今個夏天7UP就來轉變新形象，攜同全新LOGO及包裝設計，配合新登場的七喜無糖香橙檸檬味，陪大家一齊過冰爽夏日。飲7UP參加抽獎更有機會贏取豐富禮品。
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事隔7年後，7UP再次轉變新形象，7UP的新標誌採用了3D立體設計，風格簡約卻活力十足，3D效果更隱約呈現向上感覺，配合品牌整體形象。而罐身包裝除沿用傳統綠色外，更加上奪目的青檸色，風格簡約卻活力十足。
建議零售價：$9 /罐 (各大便利店)；$17.9 / 4罐、$31.9 / 8罐 (各大超級市場)
零售點：各大便利店、超級市場、網上銷售平台及其他零售點等
發售日期：即日起
^產品零售價為各參與零售商之個別店鋪為準
由即日起至9月31日，於各大連鎖超級市場、便利店、網購平台及其他銷售點，凡購買七喜/百事/美年達/激浪/依維世汽水滿HK$20 (必須包括至少一件七喜產品)，憑合資格單一電子收據正本，並於7UP網站登記參加抽獎，即有機會贏取豐富禮品！
*活動資料條款及細則，可參閱網頁︰http://7up.telford.com.hk/#popup2
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責任編輯：李智賢
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