【全新形象】7UP全新無糖香橙檸檬味迎夏日　參加抽獎贏禮品

相信很多人都喝過7UP汽水，今個夏天7UP就來轉變新形象，攜同全新LOGO及包裝設計，配合新登場的七喜無糖香橙檸檬味，陪大家一齊過冰爽夏日。飲7UP參加抽獎更有機會贏取豐富禮品。

【AI應用】保誠香港研採生成式AI提升客服質素 先做好風管及審核

事隔7年後，7UP再次轉變新形象，7UP的新標誌採用了3D立體設計，風格簡約卻活力十足，3D效果更隱約呈現向上感覺，配合品牌整體形象。而罐身包裝除沿用傳統綠色外，更加上奪目的青檸色，風格簡約卻活力十足。

▲ 為人熟悉的經典檸檬青檸味配上豐富氣泡更有清新爽快的感覺，尤其適合在炎熱的天氣中享用，帶給你沁人心脾的爽快感！七喜更適合調配不同飲品，百變的配搭讓你有意想不到的效果，解暑的七喜菠蘿冰、傳統的港式飲料咸檸七和年輕人喜愛的巨峰乳酸七喜，多種口味變化，陪你爽爆夏天！

▲ 而全新登場的的七喜無糖香橙檸檬味，從原味中加上清新的香橙味，獨有的酸甜味令口感及層次更豐富，而且是無糖、零卡路里，喝起來更加零負擔，口感更清爽。



建議零售價：$9 /罐 (各大便利店)；$17.9 / 4罐、$31.9 / 8罐 (各大超級市場)

零售點：各大便利店、超級市場、網上銷售平台及其他零售點等

發售日期：即日起

^產品零售價為各參與零售商之個別店鋪為準

由即日起至9月31日，於各大連鎖超級市場、便利店、網購平台及其他銷售點，凡購買七喜/百事/美年達/激浪/依維世汽水滿HK$20 (必須包括至少一件七喜產品)，憑合資格單一電子收據正本，並於7UP網站登記參加抽獎，即有機會贏取豐富禮品！

▲ 喜勢咁玩獎 (共5名)： Klook e-Gift Card及Epicland歷奇王國入場券2張（參考價值HK$2,500）

▲ 喜勢咁食獎 (共7名)： PHD薄餅禮券 5張（參考價值HK$540）

▲ 喜勢咁爽獎 (共77名)： 7UP夏日暢爽限量套裝 (7UP限量版不銹鋼杯及7UP超輕露營椅)（參考價值HK$398）

*活動資料條款及細則，可參閱網頁︰http://7up.telford.com.hk/#popup2

【國產電影】阿里影業《孤注一擲》以35.26億元人民幣票房登暑期檔榜首

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。