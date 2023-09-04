【公益金】WeChat Pay HK 響應騰訊基金會「99公益日」 消費獲雙倍小紅花 限定小紅花主題利是封

為響應騰訊公益慈善基金會（簡稱「騰訊基金會」)年度慈善盛事「99公益日」，WeChat Pay HK於9月1日至10日期間，透過騰訊基金會1:1配捐、雙倍「小紅花」印花捐，此外，WeChat Pay HK更特別推出99公益日小紅花主題利是封。



優惠詳情 :

1. 騰訊基金會1:1配捐指定公益項目

9月1日至10日活動期間，WeChat Pay HK用戶只需進入「慈善」頁面，即可向公益項目進行捐。WeChat Pay HK用戶活動期間的愛心捐贈，騰訊基金會將按1:1進行配捐，即用戶每捐出港幣1元，騰訊基金會將額外捐贈1元。参舆「99公益日」配捐的所有公益項目可獲配捐總額上限為200萬港元。

2. 單筆消費可獲雙倍小紅花

為鼓勵更多用戶投入慈善公益，用戶只要每日完成首筆消費、派發利是或轉賬，並且金額高於港幣1元，即可免費獲得雙倍小紅花，一朵小紅花相等於1元，每天最多共獲得兩朵。用戶每捐出一朵小紅花，騰訊基金會將會捐出1元善款，並由公益金分別撥捐予會員機構。

3. 99公益日小紅花主題利是封

WeChat Pay HK更特別推出99公益日限定利是封！以小紅花為設計主題，配上活動口號「Together for Good」，活動期間，用戶如欲派發電子利是，即可選擇此限定利是封。

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責任編輯：陳玉蓮