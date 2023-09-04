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美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治

環球社會熱點 15:15 2023/09/04

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美國通用汽車（General Motor）旗下自動駕駛公司Cruise的無人駕駛的士，早前再發生意外，於加州三藩市擋住救護車於現場施救。救護車雖成功將傷者送院，可惜患者經搶救仍不治。

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美媒《紐約時報》引述三藩市消防局的報告指，事發於上月14日，兩輛Cruise無人駕駛的士於SoMa社區路上擋住一輛救護車。

報告稱兩輛的士導致交通及醫療服務延誤，另一車道的警車必須移動，才讓救護車順利離開。

事故地點距離醫院約3.9英里，傷者於送院約20至30分鐘後宣告不治。

Cruise提供的影片顯示，其中一輛的士在傷者送上救護車前已駛離現場，另一輛的士則停在右側車道上，直到救護車離開。

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該公司發表聲明，強調救護車已立即離開現場，從未受到Cruise車輛的阻礙。

不過三藩市消防局局長Jeanine Nicholson表示，這類事故往往均為分秒必爭，而今次問題在於救援人員一開始在現場無法接近傷者。

不過當局目前沒有看到，Cruise需為事件負上任何責任。

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責任編輯：鄭錦玲

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