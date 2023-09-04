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【減印花稅】陳茂波澄清：無排除減印花稅選項　需以組合拳全面睇、不能單靠一招

股市 14:22 2023/09/04

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【減印花稅】陳茂波澄清：無排除減印花稅選項　需以組合拳全面睇、不能單靠一招

市場關注香港會否跟隨內地，調低股票印花稅。財政司司長陳茂波周日發表網誌，指調低股票印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投，令市場對港府會否減股票印花稅存疑。陳茂波今出席活動時澄清，指「大家不要誤會」，強調並無排除減印花稅的選項，只是需要以「組合拳全面睇」，不能單靠一招。

研究更多風險管理及衍生工具產品

陳茂波指，香港除不斷提升自身競爭力，也要發揮好互聯互通的角色，引進更多新水，基於地緣政治下大家關注資金量，故未來要研究如何更方便北水下來，而人民幣雙櫃台只是其中一小部分，未來要研究更多風險管理及衍生工具產品，以及人民幣國際化等。

對於香港經濟，陳茂波稱，疫情過後，本港第一季開關後增長較大，第二季增長較慢，香港作為一個全開放的經濟體，無論歐美或內地的經濟狀況對香港影響均很大，今年全球經濟預期較去年減慢，外界亦關注內地經濟復甦的力度是否能繼續有力地持續，多重因素牽動金融市場，市場情緒氣氛亦影響經濟。

相關文章：【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心

相關文章：【刺激成交】金發局提四建議強化港國際金融中心地位　促審視股票交易印花稅

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港股 印花稅 陳茂波 金融 人民幣國際化 互聯互通 財政司
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