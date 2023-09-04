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【北部都會區】港鐵有競爭者？　傳港深西部鐵路獲港鐵以外3公司參與招標

股市 14:19 2023/09/04

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【北部都會區】傳港深西部鐵路獲港鐵以外3公司參與招標　以引入競爭改善服務

北部都會區發展策略下，政府有意興建港深西部鐵路連接元朗洪水橋及深圳前海，《南華早報》引述消息指，該鐵路項目的建設及運營將會招標，預計除了港鐵 （00066） 以外，至少會有3間公司參與競標，消息人士表示，有人呼籲政府引入競爭改善香港鐵路服務，打破港鐵公司的壟斷地位，「這應能阻止鐵路運營商變得自滿（This will stop the rail operator from getting complacent）」。

報道引述消息人士稱，港府基本上已經決定將跨境鐵路招標項目批予單一運營商，他們正在與深圳方面商討實施細節和營運模式，「港鐵公司也可以參與競標該項目，該項目將授予最優秀的投標者」。

報道提到，香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計，由於政府傾向在港深西部鐵路採用輕軌系統，該項目在香港段的成本約為200億元。

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編輯：李哲毅

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