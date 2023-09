【北部都會區】港鐵有競爭者？　傳港深西部鐵路獲港鐵以外3公司參與招標

▲ 【北部都會區】傳港深西部鐵路獲港鐵以外3公司參與招標 以引入競爭改善服務

北部都會區發展策略下,政府有意興建港深西部鐵路連接元朗洪水橋及深圳前海,《南華早報》引述消息指,該鐵路項目的建設及運營將會招標,預計除了港鐵 (00066) 以外,至少會有3間公司參與競標,消息人士表示,有人呼籲政府引入競爭改善香港鐵路服務,打破港鐵公司的壟斷地位,「這應能阻止鐵路運營商變得自滿(This will stop the rail operator from getting complacent)」。

報道引述消息人士稱,港府基本上已經決定將跨境鐵路招標項目批予單一運營商,他們正在與深圳方面商討實施細節和營運模式,「港鐵公司也可以參與競標該項目,該項目將授予最優秀的投標者」。

報道提到,香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計,由於政府傾向在港深西部鐵路採用輕軌系統,該項目在香港段的成本約為200億元。

編輯:李哲毅