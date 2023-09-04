▲ 【夜經濟】恒地3大商場推「After 8夜間消費三重賞」 推特色夜間表演活動、市集及派購物禮券

恒基地產 （00012） 推動夜經濟，旗下位於尖沙咀的Mira Place、將軍澳MCP新都城中心以及馬鞍山MOSTown新港城中心，將會推出一連串夜間活動及提供「After 8夜間消費三重賞」，以鼓勵夜間消費，增加商場及區域人流，帶旺整體市場氣氛。恒基地產執行董事黃浩明表示，集團積極響應政府推動夜經濟，特別趁著中秋及國慶重要節日檔期，推出一系列特色夜間表演活動、設立市集、派發過萬張商場購物禮券等等，冀能帶旺商場人流，刺激夜間消費。

1. 「After 8夜間消費三重賞」

凡登記為Mira Place或H·COINS會員，晚上8時後到集團旗下商場消費，即可（1）賺取雙倍積分、（2）換領商場購物禮券或商戶現金禮券及（3）免費泊車三重獎賞。 其中，MCP新都城中心及MOSTown新港城中心將向H·COINS會員派發合共1.2萬張電子購物禮券。

2. 精彩晚間音樂表演

集團旗下商場將舉辦共十場音樂會，將舉辦共十場音樂會，在中秋國慶假期期間將與不同音樂人帶來在中秋國慶假期期間將與不同音樂人帶來音樂音樂表演，與表演，與眾同樂眾同樂歡渡佳節歡渡佳節，包括歌手姚焯菲於中秋夜（9月29日）在MCP CENTRAL（新都城中心2期） 舉行簽唱會、馮允謙及黃淑蔓在國慶日（10月1日）於MOSTown新港城中心舉行音樂會，其他歌手包括鍾柔美、黃妍、張進翹、洪助昇等亦會於於10月的周五、六輪流登場。

另外，Mira Place的「悠遊賞月．賞音樂」亦會於9月29日至10月2日一連四晚在Mira Steps帶來Busking表演，支持新晉本地音樂人。

3. 特色主題市集

Mira Place將於9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」，雲集超過30間本地手作小店、人氣手間本地手作小店、人氣手作工作坊，作工作坊，當中20間更會營業至晚上11時，部分商場商戶亦會延長營業時間。於9月29日及10月1日晚上8時至10時，客人亦可參與「悠遊夜賞」，到商場的主題打卡位拍照留念，參與簡單活動即可免費獲贈富豪雪糕一杯。中秋節當日消費200元，更可免費獲贈懷舊中秋豬仔餅一份及精美燈籠一個。



另外，MCP CENTRAL（新都城中心2期） 則於9月30日至10月2日，及10月14至15日，在商場天幕廣場舉辦齊集多個本地品牌及工作坊的特色主題市集。

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編輯：陳韻妍