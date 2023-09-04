▲ 【異動股】HKTVmall母企香港科技探索股價插逾1成、成交創近月高位 此前降全年目標

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 周一（4日）股價急跌逾1成，成交額現已突破7000萬元，創4月以來新高。香港科技探索低開1.1%，早段曾挫12.4%，低見3.05元，其後表現反幅，現報3.11元，跌10.6%。

香港科技探索上周三（30日）收市後公布中期業績，並下調全年業務目標，將HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）目標由「88億至92億元」，下降為「84億至88億元」；混合毛利率及佣金由24.0%至24.5%，下降為22.2%；經調整EBITDA（息、稅折舊及攤銷前盈利）由約4.4億至5.06億元，降至2.7億至3億元。

香港科技探索在中期報告宣布將會回購，並於業績翌日（31日）回購265.8萬股，涉資921.25萬股，平均每股回購價3.47元，當日香港科技探索略跌0.29%，收報3.48元。

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編輯：李哲毅