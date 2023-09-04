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【金融中心】倫敦證交所研引入區塊鏈技術　用於傳統資產買賣、未擬引加密資產

股市 13:34 2023/09/04

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【金融中心】倫敦證交所研引入區塊鏈技術　用於傳統資產買賣、未擬引加密貨幣

倫敦證券交易所（LSE）資本市場主管Murray Roos接受外電訪問時稱，正制定全新市場數碼化計劃，在傳統金融資產交易上使用區塊鏈技術，用於提升買賣和持有資產的效率，但未有計劃在交易所層面引入加密資產。

Roos在訪問中表示，近一年正在測試在交易所應用區塊鏈技術，並指目前已達到「轉捩點」，計劃進一步推進計劃。報導指出，倫敦證券交易所集團正考慮為數碼市場業務使用一個獨立的法律實體，並希望在獲得監管批准後，在未來一年內使其運行起來。

區塊鏈所代表分布式賬本技術（DLT），理論上可令認證工作更具效率，Roos表示，倫交所希望利用數碼技術使整個交易過程更加流暢、更加便宜、更加透明，同時受到監管。

港交所兩年試驗應用智能合約　用於滬深港通交易後流程

事實上，近年不少交易所都在測試引入區塊鏈或類似的智能合約技術。

港交所 （00388） 於2021年已推出滬深港通結算加速平台「SYNAPSE」試用計劃，應用DAML智能合約幫助參與滬深股通的機構投資者管理其交易後工作，尤其是配合內地證券市場相對較短的結算周期。

該計劃原訂2022 年正式推出，但據港交所網站，SYNAPSE 最新目標推行日期為2023年，而試點計劃而有13個金融機構參與。

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【滬深港通】港交所推出結算加速平台SYNAPSE試用計劃　2022正式推

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編輯：麥德銘

金融機構 香港交易及結算所有限公司 金融 倫敦 區塊鏈 倫敦證券交易所
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