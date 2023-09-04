僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作

美國有打工仔在疫情期間以在家工作形式任職政府機構，僱主容許他疫後繼續在家工作，但必須住在距離辦公室兩小時路程以內地區，而他寧願換一個薪金低3.5萬美元（約27.3萬港元）的職位。

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美媒《Insider》報道，這名打工仔Jay為千禧世代（1980至1994年出生）。僱主於疫情後重新開放辦公室。雖然僱主容許他全職在家工作，但住在距離辦公室兩小時路程以內地區的要求不變。

不過Jay尤其考慮到父親患有神經系統疾病，希望搬近家人一些。Jay認為父親年齡愈來愈大，未來需要花更多時間協助父親處理事情。

但如果Jay不搬近父親一些，每逢周末就要開車來回四至五小時到父親家中做家務，會讓他感到很疲累。

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如果Jay無法達到僱主要求，如果不想辭職的話就需調職，相當於減薪及資歷降級。他同意調職後減薪約3.5萬美元，年薪低於6位數美元。

Jay最終選擇辭職，新職位的薪金較他於原機構調職後高一些，不過仍未達到6位數。但他仍樂意取捨，減薪換取自由在家工作及居住在喜歡的地區。

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責任編輯：鄭錦玲