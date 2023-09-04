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【新世界系】新世界過去2個月內地住宅銷售升近1.4倍至41.5億人幣　大灣區及長三角市場貢獻91%收入

股市 13:08 2023/09/04

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【新世界系】新世界過去2個月內地住宅銷售升近1.4倍至41.5億人幣　大灣區及長三角市場貢獻91%收入

新世界發展 （00017） 內地住宅銷售逆市增長，7月及8月合約銷售額共逾41.5億元人民幣，按年增138.5%，今年首8個月銷售業績已逾100億元人民幣。新世界中國整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。

正陸續籌備數個項目

在全國各地的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年3月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米3.6萬元人民幣，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在7月至8月蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。

新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚表示，集團將繼續憑藉在粵港澳大灣區和長三角地區的充足貨源儲備，有信心未來業績可持續增長。

新世界指，集團正陸續籌備數個項目，包括位於廣州白鵝潭的新世界白鵝潭項目，有望於年底推出市場；杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分也將於年底開售；廣州耀勝新世界廣場預計2025年5月全面開業，一大批項目也將陸續在明年推出市場，將可為新世界中國的業績保持增長。

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編輯：陳韻妍

港股 新世界發展（00017） 內地物業 大灣區 新世界 杭州 廣州 上海
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