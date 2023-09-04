【離岸人民幣】渣打陳銘僑：倘港府、金管局定期發行離岸人民幣債　可助創孳息率曲線

▲ 左起：金管局副總裁陳維民、滙豐銀行聯席行政總裁顧問陳紹宗/ 渣打銀行董事總經理亞太區金融市場主管陳銘僑、中銀香港人民幣業務執行總監、全球市場總經理朱環（曾耀輝攝）

渣打香港亞太區金融市場主管陳銘僑在財資市場高峰會上表示，市場渴求透明、無風險的離岸人民幣孳息率曲線，相信若港府或金管局提供透明而定期發行的離岸人民幣債券，可助創造孳息率曲線，這會是市場所樂見。

陳銘僑認為，可先從年期2至5年的債券發行著手，之後加至發行10年期債券，可助建立具信譽的孳息率曲線。

▲ 左起：金管局副總裁陳維民、滙豐銀行聯席行政總裁顧問陳紹宗/ 渣打銀行董事總經理亞太區金融市場主管陳銘僑、中銀香港人民幣業務執行總監、全球市場總經理朱環（曾耀輝攝）

中銀香港 （02388） 全球金融市場總經理朱璟表示，離岸人民幣市場發展仍有許多挑戰，例如欠缺離岸人民幣債券作為抵押品、仍有待金融機構接受離岸人民幣債券作為較佳抵押品。她指目前市場較少有離岸人民幣長年期貸款、銀團貸款相關交易，是因為缺乏市場主導的孳息曲線、銀行本身亦需要中長期而穩定的流動性以支持業務。

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁顧問陳紹宗提到，理財通在疫情封關時啟動，時機欠佳，不過今年開始見到客戶更多對理財通感到興趣，尤其是南向理財通，他們來港開戶及注入資金，暫時很多理財通客戶資金都在儲蓄類，但這是自然的進程，而客戶只要在香港有存款，亦有利客戶經理進行交叉銷售。

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記者：胡學能