▲ 【老牌工業股】Alco Holdings接獲上海商業銀行清盤呈請 涉擔保旗下全資附屬貸款

Alco Holdings（前稱：愛高集團） （00328） 周一（4日）中午發公告指，上周四（31日）接獲上海商業銀行在高等法院提出的清盤呈請，原因是Alco Holdings就旗下全資附屬公司愛高電業的未償還貸款債務提供擔保，逾期及應付未償還貸款為241.25萬元及279.54萬美元之和，連同其應計違約利息，呈請聆訊定於2023年11月1日舉行。

Alco Holdings表示，將積極與上海商業銀行磋商切實可行的和解方案，會進一步尋求法律意見及採取所有必要行動以保護其合法權益，鑒於呈請，本公司在考慮與上海商業銀行的磋商進展後，或會考慮後期是否需要向香港高等法院申請認可令。

愛高電業早在6月28日被頒令清盤。Alco Holdings公告提到，在清盤開始後，公司由2023年8月31日提出呈請當日後，任何財產的處置（包括依法權產），以及公司股份任何轉讓，或公司成員地位的任何變更，除非法院另有命令，否則均屬無效；倘呈請其後被撤銷或駁回，或清盤令被永久擱置，則於開始日期或之後作出的任何處置均不會受到影響。

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編輯：李哲毅