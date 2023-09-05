【美股盤前】美長債息升逾1%　道指期貨跌13點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

美國10年期債息升逾1%，報4.22厘，美股期貨報跌，道指期貨跌13點，納指期貨跌0.3%。美國今日將會公布7月工廠訂單數。

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即市走勢︰

【18：07】道指期貨跌13點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌6點。

【13：04】【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗 轟對方影響X美國廣告收入

【12：17】道指期貨跌56點，報34826點，標指期貨跌6點，報4515點，納指期貨跌13點或近0.1%，報15503點。

【11：29】【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15% 通脹降溫且勞動力市場具彈性

【10：09】【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退 「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

====以下為9月4日美股市況====

美股周一勞動節假期休市；美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨暫跌57點，納指期貨升7點或0.05%。本周市場焦點方面，將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議。美滙指數續守104關，暫報104.18。

歐股先升後回，收市微跌0.04% ； 英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。

歐洲央行管理委員會委員暨德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）暗示將要求銀行提高儲備水平 ； 納格爾表示，歐央行倘停加息，將支持對銀行資本儲備採取更多限制性措施。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言 澳洲，加拿大央行本周議息

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即市走勢︰

【23：00】美滙靠穩 道指期貨跌89點。

【22：00】【美股焦點】摩通指投資者情緒過度樂觀 建議低配美股

【18：28】美滙守104，道指期貨升61點。

【12：38】道指期貨跌5點，報34877點，標指期貨升不足1點，報4521點，納指期貨升17點，報15533點。

【10：28】【TSLA】Tesla發動新一輪減價戰 雷諾工程師：無力參與競賽

【08：28】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱 冀獲公平競爭環境

【07：30】美國就業情況放緩，市場先受聯儲局減息預期下跌所沖喜，道指上周五早段曾升257點後回軟，不過，道指收市升少逾百點，道指收市升115點或0.3%，收報34837點； 納指跌3點，收報14031點， 此前曾升114點或0.8%； 標指升0.2%，收報4515點。

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責任編輯︰梁浩碩