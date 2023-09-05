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【美股盤前】美長債息升穿4.2厘　道指期貨跌22點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

股市 20:40 2023/09/05

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歐亞大國經濟數據差，資金轉投美元資產，美滙指數升0.5%，報104.74，美國10年期債息報4.229厘，歐亞貨幣急跌，澳元跌1.5%，日圓跌0.7%，英鎊及歐元跌0.6%。在岸及離岸人民幣分別跌0.3%及0.4%。

美股期貨靠穩，道指期貨跌22點，納指期貨跌0.3%。

環球公布服務業PMI，德國服務業PMI終值報47.3，與初值相同，法國服務業PMI終值報46，低於初值的46.7。歐元區服務業PMI終值47.9，低於初值的48.3。

英國經濟較好，服務業PMI終值上修至49.5，惟仍處收緊區域。

至於中國服務業PMI報51.8，低於預期的53.5。

美國今日將會公布7月工廠訂單數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【20：40】【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

【20：32】【新股IPO︱ARM】ARM招股價介乎每股47至51美元　集資最多近49億美元

【19：39】【分析】為何美債息仍升　突破4.2厘？

【18：08】【日本旅遊】日本大阪賭場度假村開幕時間押後至2030年秋季　新造價增18%

【18：07】道指期貨跌13點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌6點。

【16：51】【Wegovy】減肥神藥戰勝LVMH包包　歐洲市值一哥易主　這隻神藥有幾勁？

【16：33】【美酒加咖啡】瑞幸夥茅台推「醬香拿鐵」　首日銷量突破542萬杯、銷售額突破1億人幣　瑞幸最終能否浴火重生？

【14：59】【中國經濟】大摩：市場對中國投資過度　相反印度則展示更多投資機會

【13：37】【澳洲加息】澳元挫0.6%　澳洲央行連續3次不加息　指標利率4.1厘符預期

【13：04】【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗　轟對方影響X美國廣告收入

【12：17】道指期貨跌56點，報34826點，標指期貨跌6點，報4515點，納指期貨跌13點或近0.1%，報15503點。

【11：29】【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15%　通脹降溫且勞動力市場具彈性

【10：09】【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退　「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

====以下為9月4日美股市況====

美股周一勞動節假期休市；美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨暫跌57點，納指期貨升7點或0.05%。本周市場焦點方面，將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議。美滙指數續守104關，暫報104.18。

歐股先升後回，收市微跌0.04% ； 英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。

歐洲央行管理委員會委員暨德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）暗示將要求銀行提高儲備水平 ； 納格爾表示，歐央行倘停加息，將支持對銀行資本儲備採取更多限制性措施。

 

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言　澳洲，加拿大央行本周議息

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即市走勢︰

【23：00】美滙靠穩 道指期貨跌89點。

【22：00】【美股焦點】摩通指投資者情緒過度樂觀　建議低配美股

【18：28】美滙守104，道指期貨升61點。

【12：38】道指期貨跌5點，報34877點，標指期貨升不足1點，報4521點，納指期貨升17點，報15533點。

【10：28】【TSLA】Tesla發動新一輪減價戰　雷諾工程師：無力參與競賽

【08：28】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱　冀獲公平競爭環境

【07：30】美國就業情況放緩，市場先受聯儲局減息預期下跌所沖喜，道指上周五早段曾升257點後回軟，不過，道指收市升少逾百點，道指收市升115點或0.3%，收報34837點； 納指跌3點，收報14031點， 此前曾升114點或0.8%； 標指升0.2%，收報4515點。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

責任編輯︰梁浩碩

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