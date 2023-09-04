【美股期貨】美國勞動節假期周一休市　道指期貨微跌5點（不斷更新）

美股周一勞動節假期休市。美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨跌5點，納指期貨升17點。本周市場焦點方面，將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言 澳洲，加拿大央行本周議息

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即市走勢︰

【12：38】道指期貨跌5點，報34877點，標指期貨升不足1點，報4521點，納指期貨升17點，報15533點。

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【08：28】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱 冀獲公平競爭環境

【07：30】美國就業情況放緩，市場先受聯儲局減息預期下跌所沖喜，道指上周五早段曾升257點後回軟，不過，道指收市升少逾百點，道指收市升115點或0.3%，收報34837點； 納指跌3點，收報14031點， 此前曾升114點或0.8%； 標指升0.2%，收報4515點。

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責任編輯︰梁浩碩