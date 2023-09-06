【美股市況】ISM服務業指數驚喜　美債息曾突破4.3厘　納指跌1%　Tesla跌4%，英偉達跌3%（不斷更新）

美國公布8月ISM服務業指數由50.4升至54.5，半年以來最高，超預期的52.5，連續8個月處擴張水平，反映美國經濟強靭，美滙指數突破105關，美國10年期債息一度升穿4.3厘，2年期更高見5.037厘，高於香港即將發售的綠債息率。

美股受壓，道指跌76點，納指跌1%。焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）經過昨日急升後回軟，最新跌3.6%。英偉達（美：NVDA，Nvidia）同樣跌3%。

美銀亞洲外匯與利率策略聯席主管Adarsh Sinha表示，無論是從就業成長、粘性通脹抑或消費者支出來看，經濟韌性主要受到服務業的推動。該行認為，即便不構成充分條件，服務業顯著放緩對美元的持續貶值也是必要條件。

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即市走勢︰

【22：55】ISM服務業指數驚喜 美債息曾突破4.3厘 納指跌1% Tesla跌4%，英偉達跌3%

【22：10】【美國經濟數據】美8月ISM服務業指數勁升至54.5｜30年固定按揭貸款利率回落至7.21厘 貸款申請量跌至近27年低

【22：08】【新股IPO】安踏旗下Amer Sports傳已赴美秘密遞交IPO申請 擬最快明年初上市、尋求100億美元估值

【21：30】道指開市跌95點 納指跌0.3%，Tesla跌1%

【21：27】【數據安全】内地據報禁止中央部委官員工作時使用iPhone

【21：00】【旅遊股】東瀛遊：暑假旺季逾2.5萬人報團、已回復至疫情前8成 料第三季營業額按季升三成

【19：01】【港交所388】歐冠昇再乘紅色的士「出國」 宣傳港交所倫敦辦事處啟用

【19：00】道指期貨跌51點 納指期貨跌0.3%

【18：52】【TSLA】Tesla上海工廠生產一輛車要用幾多秒？ 當地第200萬輛電動車整車下線

【18：37】【虛擬資產】OneDegree將為Hashkey交易所提供數字資產錢包保險服務

【18：22】【美國加息】三藩市聯儲研究指加息影響深遠 對經濟產出影響至少持續12年

【15：54】【汽車股】內地車企踴躍參與德國慕尼黑車展 據報比亞迪展台規模更超平治



【12：11】道指期貨跌7點，報34673點，標指期貨跌4點，報4498點，納指期貨跌29點，報15505點。

【11：04】【銀行危機】FDIC為簽名銀行值330億美元商業房地產貸款組合尋覓買家

【09：44】【AMZN】美FTC據報將起訴亞馬遜違反反壟斷法例 亞馬遜或被迫分拆物流部門

【09：24】【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：新瑞銀的資產規模並非過於龐大 瑞信證券研究部將於9月18日結束

【08：31】【油價走勢】沙特、俄羅斯延長減產至年底 布油升至90美元水平

【08：08】【儲局官員】梅斯特︰儲局可能需要進一步加息 還看未來數據

【07：51】【日圓走勢】神田真人：滙率若繼續波動、不排除任何選項 日圓輕微回升

====以下為9月5日美股市況====

美股市場繼續聚焦通脹問題，OPEC+沙特及俄羅斯將自願減產原油計劃維持至年底，布蘭持期油突破90美元，創7個月高位，債息上升，美國10年債息升穿4.27厘，美股偏軟。

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截至今晨4時，美滙升0.55%，報104.82；美10年期債息升9.7點子，報4.272厘。道指收跌195點，報34641點；標指跌18點，報4496點；納指跌10點或0.08%，報14020點。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，儲局可能需要再加息，9月議息會議開會前，局方還將獲得大量數據和訊息 ； 不過，亦不想過度收緊貨幣政策，進而給經濟造成不必要的痛苦。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）稱最近數據顯示通脹持續紓緩，當局毋須急於行動。

三藩市聯儲銀行研究文章指出，央行加息舉動拖慢經濟產出的效應，可能歷時長達12年。文章估算，央行每加息1厘，經濟產出在12年內將減少5%。即使央行日後作出補救，也難以抵消相關效應。

美國聯合航空（United Airlines）遇電腦系統技術故障，當日全國范圍內所有航班一度停飛。聯航股價挫2.5%。

英超球會曼聯（美：MANU）傳擱置賣盤，周二股價瀉18%。據報格拉沙家族可能到2025年才再度把曼聯放盤，以尋求更佳的出價。曼聯發言人拒評上述消息。

環球公布服務業PMI，德國服務業PMI終值報47.3，與初值相同，法國服務業PMI終值報46，低於初值的46.7。歐元區服務業PMI終值47.9，低於初值的48.3。

英國經濟較好，服務業PMI終值上修至49.5，惟仍處收緊區域。至於中國服務業PMI報51.8，低於預期的53.5。

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即市走勢︰

【23：30】【分析】為何美債息仍升 突破4.2厘？

【22：05】美債息升穿4.25厘

【21：30】道指跌8點，報34828點，納指跌0.3%，報13995點，標指跌5點，報4510點。

【20：40】【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

【20：32】【新股IPO︱ARM】ARM招股價介乎每股47至51美元 集資最多近49億美元

【18：08】【日本旅遊】日本大阪賭場度假村開幕時間押後至2030年秋季 新造價增18%

【18：07】道指期貨跌13點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌6點。

【16：51】【Wegovy】減肥神藥戰勝LVMH包包 歐洲市值一哥易主 這隻神藥有幾勁？

【16：33】【美酒加咖啡】瑞幸夥茅台推「醬香拿鐵」 首日銷量突破542萬杯、銷售額突破1億人幣 瑞幸最終能否浴火重生？

【14：59】【中國經濟】大摩：市場對中國投資過度 相反印度則展示更多投資機會

【13：37】【澳洲加息】澳元挫0.6% 澳洲央行連續3次不加息 指標利率4.1厘符預期

【13：04】【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗 轟對方影響X美國廣告收入

【12：17】道指期貨跌56點，報34826點，標指期貨跌6點，報4515點，納指期貨跌13點或近0.1%，報15503點。

【11：29】【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15% 通脹降溫且勞動力市場具彈性

【10：09】【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退 「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

====以下為9月4日美股市況====

美股周一勞動節假期休市；美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨暫跌57點，納指期貨升7點或0.05%。本周市場焦點方面，將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議。美滙指數續守104關，暫報104.18。

歐股先升後回，收市微跌0.04% ； 英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。

歐洲央行管理委員會委員暨德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）暗示將要求銀行提高儲備水平 ； 納格爾表示，歐央行倘停加息，將支持對銀行資本儲備採取更多限制性措施。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言 澳洲，加拿大央行本周議息

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即市走勢︰

【23：00】美滙靠穩 道指期貨跌89點。

【22：00】【美股焦點】摩通指投資者情緒過度樂觀 建議低配美股

【18：28】美滙守104，道指期貨升61點。

【12：38】道指期貨跌5點，報34877點，標指期貨升不足1點，報4521點，納指期貨升17點，報15533點。

【10：28】【TSLA】Tesla發動新一輪減價戰 雷諾工程師：無力參與競賽

【08：28】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱 冀獲公平競爭環境

【07：30】美國就業情況放緩，市場先受聯儲局減息預期下跌所沖喜，道指上周五早段曾升257點後回軟，不過，道指收市升少逾百點，道指收市升115點或0.3%，收報34837點； 納指跌3點，收報14031點， 此前曾升114點或0.8%； 標指升0.2%，收報4515點。

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責任編輯︰梁浩碩