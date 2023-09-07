【美股市況】蘋果跌3%　英偉達，Tesla跌超過2%　納指跌1.1%　道指升20點（不斷更新）

美國首次申領失業救濟金人數回落至21.6萬，低於預期23.4萬，。截至8月26日止當周，連續申領失業救濟金人數回落至167.9萬，低於預期171.9萬。數據刺激美債及美滙齊升，美股隔晚下跌後，美股周四開市個別發展，其中道指升20點，納指跌156點或1.1%。

焦點股方面，蘋果（美：AAPL）開市後曾急跌逾5%，其後跌幅收窄至3%。英偉達（美：NVDA，Nvidia）及特斯拉（美：TSLA，Tesla）繼續回軟，均跌超過2%。美滙指數升勢未停，暫報104.93；美國10年期國債息率繼續受制4.3厘關，暫報4.285厘。

美滙指數再次衝擊105關，有對沖基金認為，今浪美元升勢尚未完結。K2 Asset Management表示，隨著美國利率維持在高位，美元將繼續走高，現時沽空美元的風險相當大。而AVM Capital預計美國國債息上升，將提振美元。另類資產管理公司Clocktower Group認為，如果中國的刺激措施繼續令人失望，美元將進一步上漲。

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即市走勢︰

【22：55】蘋果跌3% 英偉達，Tesla跌超過2% 納指跌1.1% 道指升20點

【22：50】【美國加息】前聯儲局「鷹王」布拉德：維持年內再加息一次預測 未來通脹或有機會輕微回升

【21：30】美滙衝105關 道指跌6點 納指跌1.6%，蘋果跌5%

【17：56】【Hillhouse】高瓴資本據報計劃成立數十億美元基金 抄底中資股

【17：51】【分析】美國汽車工會要求加薪46%、四天工作時數 Tesla成最後贏家？

【16：58】【手機大戰】彭博︰中國據報準備擴大iPhone使用限制範圍 政府部門、國企均禁用iPhone 蘋果盤前跌逾2%

【16：07】【主權基金】挪威主權基金關閉上海辦事處 強調不影響其中國投資

【12：15】道指期貨跌21點，報34458點，標指期貨跌3點，報4467點，納指期貨跌17點，報15382點。

【10：44】【Ethereum ETF】女股神Cathie Wood旗下Ark向美SEC申請成立以太幣現貨ETF

【10：20】【油價走勢】高盛：明年布蘭特期油或升見107美元 OPEC+對油價有擁有異常高的定價權

【09：08】【儲局官員】柯林斯︰需耐心評估數據 仍有可能需要進一步加息

【08：15】【日圓走勢】摩通︰日圓跌勢尚未結束 今年可能跌至152 明年見155、兌港元見5算

【07：57】【美股業績︱GME】GameStop上季收入勝預期 股價盤後升3%

====以下為9月6日美股市況====

美國服務業指數勝預期，由50.4升至54.5，為半年以來最高，連續8個月處於擴張水平，反映美國經濟強靭。美國10年期債息升見4.3厘。

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截至今晨4時（即收市），道指跌198點，報34443點；標指跌31點，報4465點；納指跌1.06%，報13872點。市場憂華為新5G手機搶佔iPhone在內地銷情份額，蘋果股價挫3.6%。

掉期市場顯示，聯儲局11月加息概率升至60%。 美國10年期債息最多升3.8個基點，至4.307厘 ； 2年期債息重上5厘，報5.037厘。

聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）擔任副主席的提名，周三獲國會參議院以88票對10票確認，成為歷來第二位擔任副主席的非洲裔美國人。傑斐遜同時將兼任聯儲局理事，任期到2036年。

美銀亞洲外匯與利率策略聯席主管Adarsh Sinha表示，無論是從就業成長、粘性通脹抑或消費者支出來看，經濟韌性主要受到服務業的推動。該行認為，即便不構成充分條件，服務業顯著放緩對美元的持續貶值也是必要條件。

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即市走勢︰

【01：53】市場消息：蘋果增加支出開發對話式人工智能。

【01：43】紐約10月黃金期貨收跌0.44%，報1925.80美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.43%，報1944.20美元/盎司。

【01：31】微軟遊戲設備Xbox主管Phil Spencer表示， 微軟繼續努力，以期收購動視暴雪交易的剩餘障礙能獲得英國監管部門的批准。

【00：50】美國總統拜登將廢止特朗普任期內批准的阿拉斯加北極石油鑽取權益。美國內政部將提高國家石油儲備（NPR）。

【00：42】市場消息：美國參議院確認Philip Jefferson為美聯儲局副主席。

【00：14】美國多數參議員已投票確認聯儲局理事Philip Jefferson擔任副主席的提名。參議院投票還在進行中。聯儲局即將在9月19至20日舉行下一次FOMC貨幣政策會議。

【23：57】高盛（美：GS）：財團計劃出售總計約2550萬股的倫交所普通股。

【23：48】LSE集團在紐約的ADRs下跌3%，據悉黑石財團出售倫交所集團（LSE）2830萬股股票。

【23：35】歐股收市向下， 德股跌0.2%， 法股跌0.8%， 英股跌0.2%， 泛歐STOXX 600指數跌0.6%

【22：55】ISM服務業指數驚喜 美債息曾突破4.3厘 納指跌1% Tesla跌4%，英偉達跌3%

【22：43】WeWork宣佈，將重新談判幾乎所有的辦公室租賃。WeWork（美：WE）恢復交易，漲幅擴大至18%。

【22：10】【美國經濟數據】美8月ISM服務業指數勁升至54.5｜30年固定按揭貸款利率回落至7.21厘 貸款申請量跌至近27年低

【22：08】【新股IPO】安踏旗下Amer Sports傳已赴美秘密遞交IPO申請 擬最快明年初上市、尋求100億美元估值

【21：30】道指開市跌95點 納指跌0.3%，Tesla跌1%

【21：27】【數據安全】内地據報禁止中央部委官員工作時使用iPhone

【21：00】【旅遊股】東瀛遊：暑假旺季逾2.5萬人報團、已回復至疫情前8成 料第三季營業額按季升三成

【19：01】【港交所388】歐冠昇再乘紅色的士「出國」 宣傳港交所倫敦辦事處啟用

【19：00】道指期貨跌51點 納指期貨跌0.3%

【18：52】【TSLA】Tesla上海工廠生產一輛車要用幾多秒？ 當地第200萬輛電動車整車下線

【18：37】【虛擬資產】OneDegree將為Hashkey交易所提供數字資產錢包保險服務

【18：22】【美國加息】三藩市聯儲研究指加息影響深遠 對經濟產出影響至少持續12年

【15：54】【汽車股】內地車企踴躍參與德國慕尼黑車展 據報比亞迪展台規模更超平治



【12：11】道指期貨跌7點，報34673點，標指期貨跌4點，報4498點，納指期貨跌29點，報15505點。

【11：04】【銀行危機】FDIC為簽名銀行值330億美元商業房地產貸款組合尋覓買家

【09：44】【AMZN】美FTC據報將起訴亞馬遜違反反壟斷法例 亞馬遜或被迫分拆物流部門

【09：24】【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：新瑞銀的資產規模並非過於龐大 瑞信證券研究部將於9月18日結束

【08：31】【油價走勢】沙特、俄羅斯延長減產至年底 布油升至90美元水平

【08：08】【儲局官員】梅斯特︰儲局可能需要進一步加息 還看未來數據

【07：51】【日圓走勢】神田真人：滙率若繼續波動、不排除任何選項 日圓輕微回升

====以下為9月5日美股市況====

美股市場繼續聚焦通脹問題，OPEC+沙特及俄羅斯將自願減產原油計劃維持至年底，布蘭持期油突破90美元，創7個月高位，債息上升，美國10年債息升穿4.27厘，美股偏軟。

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截至今晨4時，美滙升0.55%，報104.82；美10年期債息升9.7點子，報4.272厘。道指收跌195點，報34641點；標指跌18點，報4496點；納指跌10點或0.08%，報14020點。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，儲局可能需要再加息，9月議息會議開會前，局方還將獲得大量數據和訊息 ； 不過，亦不想過度收緊貨幣政策，進而給經濟造成不必要的痛苦。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）稱最近數據顯示通脹持續紓緩，當局毋須急於行動。

三藩市聯儲銀行研究文章指出，央行加息舉動拖慢經濟產出的效應，可能歷時長達12年。文章估算，央行每加息1厘，經濟產出在12年內將減少5%。即使央行日後作出補救，也難以抵消相關效應。

美國聯合航空（United Airlines）遇電腦系統技術故障，當日全國范圍內所有航班一度停飛。聯航股價挫2.5%。

英超球會曼聯（美：MANU）傳擱置賣盤，周二股價瀉18%。據報格拉沙家族可能到2025年才再度把曼聯放盤，以尋求更佳的出價。曼聯發言人拒評上述消息。

環球公布服務業PMI，德國服務業PMI終值報47.3，與初值相同，法國服務業PMI終值報46，低於初值的46.7。歐元區服務業PMI終值47.9，低於初值的48.3。

英國經濟較好，服務業PMI終值上修至49.5，惟仍處收緊區域。至於中國服務業PMI報51.8，低於預期的53.5。

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即市走勢︰

【23：30】【分析】為何美債息仍升 突破4.2厘？

【22：05】美債息升穿4.25厘

【21：30】道指跌8點，報34828點，納指跌0.3%，報13995點，標指跌5點，報4510點。

【20：40】【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

【20：32】【新股IPO︱ARM】ARM招股價介乎每股47至51美元 集資最多近49億美元

【18：08】【日本旅遊】日本大阪賭場度假村開幕時間押後至2030年秋季 新造價增18%

【18：07】道指期貨跌13點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌6點。

【16：51】【Wegovy】減肥神藥戰勝LVMH包包 歐洲市值一哥易主 這隻神藥有幾勁？

【16：33】【美酒加咖啡】瑞幸夥茅台推「醬香拿鐵」 首日銷量突破542萬杯、銷售額突破1億人幣 瑞幸最終能否浴火重生？

【14：59】【中國經濟】大摩：市場對中國投資過度 相反印度則展示更多投資機會

【13：37】【澳洲加息】澳元挫0.6% 澳洲央行連續3次不加息 指標利率4.1厘符預期

【13：04】【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗 轟對方影響X美國廣告收入

【12：17】道指期貨跌56點，報34826點，標指期貨跌6點，報4515點，納指期貨跌13點或近0.1%，報15503點。

【11：29】【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15% 通脹降溫且勞動力市場具彈性

【10：09】【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退 「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

====以下為9月4日美股市況====

美股周一勞動節假期休市；美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨暫跌57點，納指期貨升7點或0.05%。本周市場焦點方面，將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議。美滙指數續守104關，暫報104.18。

歐股先升後回，收市微跌0.04% ； 英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。

歐洲央行管理委員會委員暨德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）暗示將要求銀行提高儲備水平 ； 納格爾表示，歐央行倘停加息，將支持對銀行資本儲備採取更多限制性措施。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言 澳洲，加拿大央行本周議息

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即市走勢︰

【23：00】美滙靠穩 道指期貨跌89點。

【22：00】【美股焦點】摩通指投資者情緒過度樂觀 建議低配美股

【18：28】美滙守104，道指期貨升61點。

【12：38】道指期貨跌5點，報34877點，標指期貨升不足1點，報4521點，納指期貨升17點，報15533點。

【10：28】【TSLA】Tesla發動新一輪減價戰 雷諾工程師：無力參與競賽

【08：28】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱 冀獲公平競爭環境

【07：30】美國就業情況放緩，市場先受聯儲局減息預期下跌所沖喜，道指上周五早段曾升257點後回軟，不過，道指收市升少逾百點，道指收市升115點或0.3%，收報34837點； 納指跌3點，收報14031點， 此前曾升114點或0.8%； 標指升0.2%，收報4515點。

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責任編輯︰梁浩碩