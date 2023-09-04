【夜經濟】太古旗下商場推晚間推廣和優惠　送電影門票、免費泊車優惠等

泊車優惠 購物優惠 特別表演

太古廣場 由9月8日至10月31日，顧客於晚上7時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。 由9月8日至30日，above會員於晚上7時後消費滿港幣1,000元，可獲贈Movie Movie戲票贈券乙張 （價值港幣130元）。 於9月9日、16日及23日周末晚上特設現場音樂表演。

太古城中心 由9月1日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。 由9月13日至10月15日，LIVE+會員於傍晚6時於指定時裝店舖作單一消費滿港幣1,200元，可獲贈Movie Movie戲票贈券兩張 （共價值港幣220元）* 於10月21日及28日周末晚上特設現場音樂表演。