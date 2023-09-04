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【夜經濟】太古旗下商場推晚間推廣和優惠　送電影門票、免費泊車優惠等

股市 12:37 2023/09/04

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政府積極推動夜經濟，太古地產 （01972） 旗下商場包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，將推出一系列晚間推廣優惠。9月1日起，三個商場將提供晚間推廣和優惠，包括贈送電影門票、任何消費即享免費泊車優惠、會員額外積分，以及現場音樂及舞蹈表演。

太古地產零售業務（香港）副董事梁雅儀表示，旗下商場一連串的推廣活動，包括現場娛樂表演及會員優惠等，為商場於晚間注入活力，鼓勵大眾享受夜間消閒及購物樂趣，集團亦鼓勵租戶延長營業時間，以更好利用推廣活動帶來的額外商機。

　泊車優惠購物優惠特別表演
太古廣場由9月8日至10月31日，顧客於晚上7時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。由9月8日至30日，above會員於晚上7時後消費滿港幣1,000元，可獲贈Movie Movie戲票贈券乙張 （價值港幣130元）。於9月9日、16日及23日周末晚上特設現場音樂表演。
太古城中心由9月1日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。由9月13日至10月15日，LIVE+會員於傍晚6時於指定時裝店舖作單一消費滿港幣1,200元，可獲贈Movie Movie戲票贈券兩張 （共價值港幣220元）*於10月21日及28日周末晚上特設現場音樂表演。
東薈城名店倉由9月15日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠**。由9月15日至10月8日，CLUB CG會員於傍晚6時後消費滿港幣500元，可享雙倍積分**。於9月30日、10月1日、7日及8日晚上6時半、7時半及8時半，將有由本地藝人狄易達組成之舞團作現場舞蹈表演**。

* 此優惠為太古城中心時裝推廣活動中的額外晚間奬賞。

** 此優惠/表演為CLUB CG 三周年慶祝活動中的額外晚間奬賞。

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編輯：陳韻妍

港股 著數優惠 商場活動 經濟 舞蹈 音樂 東薈城名店倉 Citygate Outlet 太古廣場 Pacific Place 太古城中心 Cityplaza 太古地產（01972）
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