【券商點睇】新接訂單爆發式增長 哈爾濱電氣明年業績收成期

申萬宏源報告指，哈爾濱電氣（01133）新接訂單爆發式增長，上半年正式合同額按年增109.5%，其中新型電力系統上升187.8%、綠色低碳驅動裝備增長56.7%、工程總承包與貿易上升118.6%。截至6月底，公司完成固定資投資4.67億元人民幣，主要用於核電基能力提升項目、抽蓄能力提升一期項目等。

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該行認為，受歷史訂單價格影響，哈爾濱電氣上半年業績低於預期，伴隨去年底新簽訂單逐步確認收入，公司毛利率有望得到明顯修復。考慮上半年業績對全年的影響，下調公司2023至2025年盈利預測，當前市值對應公司2023至2025年市盈率估值為11倍、2倍及2倍，明顯低於港股的可比公司。

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申萬宏源認為，作為國內領先的能源裝備制造商，哈爾濱電氣可伴隨火電、抽蓄、核電等多項核心裝備迎來景氣度提升，相關訂單將逐步兌現。加上，前期大股東17億認購新內資股，公司「穩基礎、見成效、上水平」的戰略將穩步落地，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛