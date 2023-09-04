專業人士見公司有津貼　零議價2.3萬租鴨脷洲倚南兩房

中原地產郭詠媚表示，鴨脷洲倚南中層C室租賃成交，單位實用面積450平方呎，採2房間隔，享避風塘海景，業主8月尾放租，叫價2.3萬元，不足4天即獲零議價承租，平均實用呎租約51元。

據了解，租客為專業人士，於黄竹坑上班，見上址位置合適，有海景，加上有公司津貼租樓，故爽快拍板承租。業主則於2015年以856萬元購入單位，是次出租享3.2厘租金回報。

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