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【券商點睇】成本優化提升盈利 中通快遞得益於行業分化

股樓投資 12:28 2023/09/04

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天風證券指出，中通快遞（02057）上半年收入按年增長13.1%，純利增長55.3%。其中，第二季收入按年增長12.5%，純利增40.8%。上半年公司完成業務量139.74億件，按年增長22.3%，單在第二季便完成業務量76.77億件，按年增長23.8%，均高於行業同期增速16.2%及20.9%，故上半年公司市佔率提高至23.5%，按年升1.2個百分點，穩坐行業龍頭。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

該行認為，2021年下半年以來，快遞行業監管持續推進，行業競爭要素由件量增速向服務和質量轉變，競爭格局有望不斷優化，行業預計將進入格局切換的關鍵時點。在背景下，公司作為加盟制度快遞龍頭，採取了攻守兼備的經營策略，首先重視末端產能投入與時效差異化服務能力建設，致力於提升長期定價能力；同時堅持標準化運營和數智化管理，公司規模和成本效益有望進一步彰顯，故看好其盈利能力的持續優化。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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基於當前市場條件和運營情況，中通重申全年包裹量將在292.7至302.4億件的區間，按年增長20%至24%，市佔率至少增長1.5個百分點。天風證券維持公司盈利預測，預計2023至2025年公司純利按年增幅為31.2%、21.2%和23.1%。參考可比公司估值，給予目標價236.11元，重申「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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純利 目標價 買入 中通快遞－W（02057） 港股 中國

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