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【電動的士】按證推純電動的士百分百擔保貸款專項計劃　滙豐恒生東亞接受申請

股市 12:18 2023/09/04

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【電動的士】按證推純電動的士百分百擔保貸款專項計劃　滙豐恒生東亞接受申請

按揭證券公司旗下香港按證保險宣布，純電動的士百分百擔保貸款專項計劃即日（9月4日）推出，計劃的詳情載於按揭證券公司的網站。計劃推出初期，3間有的士融資業務的貸款機構會接受申請，包括恒生銀行 （00011） 、東亞銀行 （00023） 及香港上海滙豐銀行；貸款機構的名單其後會按需要更新。

按證指，推動電動的士的應用是政府發展綠色運輸的其中一項措施，有助實現香港的碳中和目標。財政司司長在《2023–24年度財政預算案》中提出，為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵的士車主將石油氣、汽油或混能的士替換為純電動的士。 合資格的人士如欲申請專項貸款，可聯絡有關貸款機構，查詢可致電計劃熱線2536 9788。

相關文章：【可持續發展】滙豐將大灣區可持續發展信貸基金規模增至90億美元　助企業可持續發展及淨零碳轉型

相關文章：【可持續發展】督導小組提出3大重點工作範疇　冀香港成綠色金融科技樞紐

開市追揸沽
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

編輯：陳韻妍

可持續發展 ESG 碳中和 汽車 的士 按揭證券公司 財政預算案 財政司 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023）
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