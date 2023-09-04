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減價單位吸引上車客　凱帆軒兩房低市價7%售

股樓投資 12:22 2023/09/04

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二手交投放緩，個別業主叫價態度回軟，減價單位吸引上車客入市。香港置業蘇國榮表示，長沙灣凱帆軒買賣成交，新買家斥867萬元購入一個兩房單位，實用呎價約18,486元，低市價約7%。

上述單位為凱帆軒3座高層A室，實用面積469平方呎，兩房間隔，向西南享海景。原業主以約1,080萬元放盤約1年半後吸引新買家洽詢，雙方議價後累減約213萬元或減幅約19%，以867萬元易手，實用呎價約18,486元，低市價約7%。據悉，新買家為上車客，心儀單位位於高層並享海景。

資料顯示，原業主於2014年4月以約600萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲267萬元，物業升值約44.5%。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 凱帆軒 長沙灣 香港置業

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