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【券商點睇】國際通航助海內外業務復甦 錦欣生殖靜待下半年拐點

股樓投資 12:26 2023/09/04

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中泰證券發表報告，錦欣生殖（01951）於疫後穩健恢復，規模效應下盈利能力有所回升。上半年公司實現取卵周期數14,731個，按年增長14%，隨着疫情影響消退、國內國外業務均呈現穩步復甦態勢。經調整純利率19.1%，雖然低於往年正常水平，但在2022年較低基礎上，已有所回升。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

此外，成都院區收入雖然略有下滑，但錦欣西囡婦兒醫院畢昇院區取得三代試管嬰兒資質，為未來的增長做准備。另深圳院區收入按年升14%，其中初診人次增長32.7%，遠高於收入增速。而美國區業務收入增長21%，下半年隨着國際通航進一步恢復，預計將會迎來本地和國際患者的全面復甦。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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中泰證券預計，錦欣生殖在2023至2025年收入增幅分別為 21.1%、22.3%和20%；純利同期增幅為172.5%、40.5%和29.8%。該行考慮到公司作為市場份額領先的輔助生殖行業龍頭，競爭優勢顯著，內生增長穩健，外延拓展性強，有望成長為民營輔助生殖第一品牌，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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錦欣生殖（01951） 買入 目標價 港股 中國

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